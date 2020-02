Local prep and college scores and schedule

College baseball

CCAA

AT SAN FRANCISCO

Sonoma State 000 000 100 — 1 6 0

San Francisco State 000 421 02x — 9 13 0

WP: Sebastian Selway 1-0; LP: Demian White 0-1

Sonoma State: Dante Peretti, 2B; Ryan Wilmoth 1x1, 2B; John Abate 1x2; Desmond Gates 1x2; Drew Downing 1x2; Ricky Pato 1x1; James Harwell RBI.

Records: SSU 1-4; San Francisco State 6-0

JC men’s basketball

Big 8 Conference

AT SANTA ROSA JC

Sierra 33 37 — 70

Santa Rosa JC 33 44 — 77

Santa Rosa JC: Atmar Mundu 21 (8 rebounds, 7 assists) Damian Wallace 16 (8 rebounds, 6 assists), Nathan Capurro 10, Shannon Ferguson 10.

High school girl basketball

NBL-Oak Tournament

Semifinals

AT CARDINAL NEWMAN

Ukiah 5 4 6 11 — 26

Cardinal Newman 27 30 21 12 — 90

Ukiah: Simone Adams 9, Elsa Brown-James 8.

Cardinal Newman: Christina Bacci 16, Anya Choice 15, Liz Chambers 13, Emma Nordby 10, Abbie Mullins 9.

Records: Ukiah 5-22, 1-8; Cardinal Newman 25-2, 11-0

AT MONTGOMERY

Analy 13 6 8 8 — 35

Montgomery 12 10 13 14 — 49

Analy: Lucca Lowenberg 9.

Montgomery: Sydney Rouleau 10, Ashleigh Barr 10 (10 rebounds)

Record: Montgomery 21-5

NBL-Redwood Tournament

Semifinals

AT MARIA CARRILLO

El Molino 11 5 18 11 — 45

Maria Carrillo 11 14 16 6 — 47

El Molino: Ellie Roan 16 (16 rebounds), Talia Husary 13 (18 rebounds).

Maria Carrillo: Kristina Singleton 21, Lexi Hunt 9 (9 rebounds).

Record: Maria Carrillo 19-8, 8-2

Next: Maria Carrillo will play Healdsburg in the NBL championship game at 6 p.m. Saturday at Rancho Cotate. Maria Carrillo will be the home team.

High School Girls Basketball

NBL Redwood Playoffs

AT RANCHO COTATE

Healdsburg 16 15 18 11 — 60

Rancho Cotate 10 18 9 8 — 45

Healdburg: Itzel Ortiz 25, Hannah Webb 20.

Record: Healdsburg 20-7

Note: Healdsburg’s win snapped Rancho Cotate’s 22-game win streak as the Cougars had not lost a game in the Redwood Division in the past 2 years.

VVAL

AT CASA GRANDE

Justin-Siena 8 2 7 9 — 26

Casa Grande 13 5 15 18 — 51

Justin-Siena: C. Griffin 9, C. Richardson 8.

Casa Grande: Ashley Harris 14, Trinity Merwin 8 (6 rebounds), Bella Blue 8, Ashley Casper 7, Sophia Gardea 6 (3 assists).

Records: Justin Siena 7-18, 3-8; Casa Grande 15-9, 10-1

Monday’s Result

Nonleague

AT CASA GRANDE

Rodriguez 10 5 9 13 — 37

Casa Grande 12 19 14 18 — 63

Rodriguez: F. Tuasivi 11, R. Jamison 9, M. Pastones 8.

Casa Grande: Emma Reese 12, Sophia Gardea 9 (5 steals), Trinity Merwin 8 (4 assists), Cassie Llaverias 8.

Records: Rodriguez 14-11, 7-1; Casa Grande 14-9, 9-1

NCL II

AT ST. VINCENT

Roseland Univ. Prep 16 10 13 7 — 46

St. Vincent 18 5 9 11 — 43

St. Vincent: Alexandra Saisi 16 (5 rebounds), Sophia Licata 11 (3 rebounds).

Records: Roseland University Prep 2-17, 1-6;

St. Vincent 9-16, 2-6

High school boys basketball

SSBL Tournament

First Round

AT HANNA BOYS CENTER

Pacific Union Prep 6 11 17 18 — 52

Summerfield Waldorf 12 8 15 19 — 54

Pacific Union: T. Payne: 31

Summerfield Waldorf: Hudson Yoxall 23, Reed Hayes 14, Philip Ku 12.

Notable: Hudson Yoxall nailed a 3-poimter at the buzzer for the win.

Record: Summerfield Waldorf 11-9, 6-4

High school girls soccer

NBL-Oak

AT SONOMA ACADEMY

Montgomery 3 3 — 6

Sonoma Academy 0 0 — 0

Montgomery goals: Paola Gomez 2, Micky Rosenbaum, Angelica Barragan, Topanga Timko, Jessie Welch.

Montgomery assists: Gomez, Barragan, Abria Brooker, Leila Bierbaum, Natalie Wilmarth.

AT CARDINAL NEWMAN

Windsor 1 0 — 1

Cardinal Newman 1 1 — 2

Cardinal Newman goals: Calla Liu, Tori Holden. Assists: Izzy Wright.

Friday’s Result

VVAL

AT PETALUMA

American Canyon 0 0 — 0

Petaluma 2 2 — 4

Petaluma goals: Melissa Rocha, Ele Burnett, Lauren Hazel, Amanda Rocha.

Wednesday's schedule

BOYS HIGH SCHOOL SOCCER

NBL-Redwood

Cardinal Newman at Roseland University Prep, 6 p.m.

Ukiah at Maria Carrillo, 6 p.m.

Piner at Analy, 6 p.m.

NBL-Oak

Rancho Cotate at Windsor, 6 p.m.

Santa Rosa at Healdsburg, 6 p.m.

Elsie Allen at Montgomery, 6 p.m.

GIRLS HIGH SCHOOL SOCCER

VVAL

Justin-Siena at Casa Grande, 6 p.m.

American Canyon at Sonoma Valley, 6 p.m.

Petaluma at Napa, 6 p.m.