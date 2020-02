Local prep and college scores and schedule

Men’s college basketball

CCAA

AT ROHNERT PARK

Cal State L.A. 32 38 16 — 86

Sonoma St. 31 39 9 — 79

Sonoma State scoring: Isaac Davidson 17, Jacob Salerno 12, Eric Nielsen 12, Nick Klarman 11, Wesley Gilbert 11, Michael Smith 10, Kenny Olsem 6.

Sonoma State leaders: 3-point field goals, Davidson 4, Klarman 3, Salerno 2, Smith 2; Rebounds, Davidson 7, Klarman 7, Nielsen 7, Olsem 6; Assists, Davidson 6, Salerno 4, Smith 4; Steals, Klarman 3, Davidson 2.

Records: Cal State LA 13-14, 8-13; Sonoma State 5-21, 4-17

Women’s college basketball

CCAA

AT ROHNERT PARK

Cal State L.A. 9 18 18 13 — 58

Sonoma St. 15 15 13 12 — 55

Sonoma State scoring: Ugochi Anudokem 14, Serena Santos 12, Sophie Northern 11, Zane Sheckherd 9, Kylie Kiech 4, Kim Savio 3, Jessica Solis 2.

Sonoma State leaders: 3-point goals, Sheckherd 3; Rebounds, Anudokem 16; Assists, Santos 3; Blocks, Anudokem 2, Northern 2; Steals, Anudokem 2, Northern 2, Savio 2.

Records: Cal State LA 11-16, 9-12; Sonoma State 15-11, 11-10

JC baseball

Big 8 Conference

AT ROCKLIN

Santa Rosa JC 102 121 300 — 10 9 2

Sierra 400 002 042 — 12 13 3

WP: Mickey Coyne; LP: Joey Kramer

Santa Rosa JC: Joey Kramer 2x5, 2B, 3 RBI.

Sierra: Zack Jensen 2x2, HR, 2 runs, 2 RBI.

Records: Santa Rosa JC 14-1, 1-1; Sierra: 14-3, 1-1

Next: 2 p.m. Friday vs. Sierra at SRJC

High school baseball

Nonleague

AT MARIA CARRILLO

American Canyon 010 100 0 — 2 2 0

Maria Carrillo 000 000 0 — 0 1 2

WP: Riley Carlos (7 IP, 1H, 0 BB, 4K, 57 total pitches); LP: Connor Charpiot (2 IP, 1H, 1R, 4 BB)

American Canyon: J. Fisher 1x3, BB, RBI; Tyree Reed 1x2, 2 BB.

Maria Carrillo: Bryce Veler 1x3.

Record: Maria Carrillo 0-1

High school boys golf

NBL-Redwood

AT NORTHWOOD GC

El Molino 240, Rancho Cotate 266

El Molino: Trevor Rivas 50, Callum Brown 43, Jackson Gerren 51, Trenton Rivas 52, Duane Cramphorn 44.

Rancho Cotate: Michael Byun 42, Lindel Douglas 49, Jackson Dile 59, Jack Selvage 59, Jaden Gregg 57.

Notable: El Molino’s Duane Cramphorn birdied No. 8 with a 4-inch put.

High school boys tennis

Nonleague

AT PETALUMA

Maria Carrillo 7, Petaluma 0

Singles: Pranav Thyagarajan (MC) d. Paul Leoni 6-0, 6-0; Lakshman Sundaram (MC) d.Fighnin Morris 6-0, 6-0; Kyle Lee (MC) d. Bruno McCarran 6-0, 6-0; Kendall Lee (MC) d. Quin Winter 6-2, 6-0.

Doubles: Taro Zingg-Blake Moeller (MC) d. Eli Witz-Andrew Heller 6-0, 6-1; Markus Ong-Kerney Ott (MC) d. Max Staevelaar-Sam Cramer 6-1, 6-1; Jackson Dorr-Oliver Thomasson (MC) d. Evan Fross-Andre Lauviere 6-0, 6-2.

Record: Maria Carrillo 2-1

AT HEALDSBURG

Healdsburg 6, Windsor 1

Singles: Vikram Johnson (H) d. Devin Albini 6-3, 7-6; Dorian Cabalo (W) d. Nikhil Bansal 6-4, 6-0; Geddy Frey (H) d. Matthew Celli 6-1,7-5; Levi Frey (H) d. Gabe Smith 1-6, 6-1, 6-3.

Doubles: Aidan Whitlock-Luca Lumetta (H) d. Dante Mendoza-Gavin McFadden 4-6, 6-3, 1-0; Avery Billman-Phil Helfrick (H) d. Jesse Olivera-Philip Kvamme 6-0, 6-0; Logan Lumetta-Alex Dominguez (H) d. Carter Daniel-William Coolidge 6-0, 6-2.

Records: Healdsburg 1-0; Windsor 0-2

Friday's schedule

COLLEGE SOFTBALL

CCAA

Sonoma State at Humboldt State, Noon (DH)

WOMEN’S COLLEGE WATER POLO

Cal Lutheran Tina Finali Tournament

At Thousand Oaks

Sonoma State vs. Lindenwood, 1:45 p.m.

Sonoma State vs. Austin College, 6:45 p.m.

COLLEGE BASEBALL

CCAA

Sonoma State at Cal State San Marcos, 2 p.m.

Big 8 Conference

Sierra at Santa Rosa JC, 2 p.m.

MEN’S COLLEGE TENNIS

Nonconference

Santa Rosa JC at Mission, 2 p.m.

TRACK AND FIELD

Santa Rosa JC at Chico Multi Classic

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL

NCS championship games

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

NCS Championship Game

Open Division

Cardinal Newman vs. St. Joseph Notre Dame at

St. Mary’s College (Moraga), 6 p.m.

HIGH SCHOOL WRESTLING

State CIF Championships at Bakersfield

HIGH SCHOOL BASEBALL

Healdsburg at Analy, 3:30 p.m.

Tamalpais at Montgomery 3:30 p.m.