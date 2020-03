Local prep and college scores and schedule

Wednesday's results:

College softball

Nonconference

AT ROHNERT PARK

Dominican 000 010 0 — 1 6 0

Sonoma State 100 010 x — 2 9 2

WP: Raquel Chaidez, 2-0; LP: Rosa Leguria, 2-1

Sonoma State: Jordyn Martinez 3x3, RBI, run, SB; Julie Davis 2x3, run, 2 SB; Alyssa Caballero 2x3; Nicole Renner 1x3, SB; Cassidy Romano 1x3; Amber Orchard, RBI; Alee Balanon, SB.

Notable: Raquel Chaidez pitched 21⁄3 innings of scoreless relief with four strikeouts and no runs to pick up the win.

Second Game

Dominican 000 00 — 0 2 4

Sonoma State 240 2x — 8 5 0

WP: Camille Rodriguez, 2-0; LP: Shelby Cefalu, 0-1

Sonoma State: Giana Hays 1x2, HR, 3 RBI, 2 runs, SB; Julie Davis 1x3, 3 runs, 2 SB; Jordyn Martinez 1x2, 2 RBI, run; Nicole Renner 1x3, RBI; Sky Linanne 1x1; Bella Chadwell, RBI, run.

Notable: Camille Rodriguez threw a complete game.

Records: Dominican 7-10; Sonoma State 13-8

High school baseball

Nonleague

AT CARDINAL NEWMAN

WP: Carter Delaney; LP: Jake Titone

Oak Ridge: Tino Bethancourt 2x2, 2B, RBI, run; Nathan Shumacher 2x2.

Cardinal Newman: Aidan Lombardi 1x3.

High school boys golf

Nonleague

AT WINDSOR GC

Par 36

Windsor 240, Healdsburg 276

Healdsburg: Braedon Russo 45, Nathan Hausman 49, Henry Waterman 58, Jackson Vogensen 59, Jesse Graves 65.

Windsor: Trenton Becker 45, Will Schettler 46, Mason Tomasek 48, Johnny Pachorek 49, Jackson Calegari 52, Liam Morrison 52.

High school swimming

NBL-Oak

AT UKIAH

Boys: Ukiah 141, Montgomery 13

200 MR: Ukiah 1:52.82; 200 Free: Mason Flammang (Uk) 2:02.06; 200 IM: Zachary Koball (Uk) 2:26.83; 50 Free: Lucas Koball (Uk) 23.88; Diving: Trjstan Bullert (Uk); 100 Fly: Morgan Holstine (Uk) 1:05.37; 100 Free: Lucas Koball (Uk) 55.25; 500 Free: Mason Flammang (Uk) 5:28.56; 200 FR: Ukiah 1:54.73; 100 Back: Gavin Baarts (Uk) 1:05.65; 100 Breast: Zachary Koball (Uk) 1:12.15; 400 FR: Ukiah 3:56.89.

Girls: Ukiah 114, Montgomery 58

200 MR: Ukiah 2:03.19; 200 Free: Emma Flammang (Uk) 2:09.02; 200 IM: Jasmine Hoppe (Uk) 2:29.39; 50 Free: Peyton Welling (Mont) 27.66; Diving: Eva Cox (Uk); 100 Fly: Emma Flammang (Uk) 1:03.23; 100 Free: Lia Xerogeanes (Uk) 59.56; 500 Free: Julia Lusina (Mont) 7:20.00; 200 FR: Ukiah 2:01.72; 100 Back: Jasmine Hoppe (Uk) 1:06.53; 100 Breast: Lia Xerogeanes (Uk) 1:14.89; 400 FR: Ukiah 4:12.6.

JV: Ukiah 67, Montgomery 56

High school boys tennis

NBL-Oak

AT FORESTVILLE

Cardinal Newman 7, El Molino 0

Singles: Clayton Farrow (CN) d. Joey Bull 6-4, 6-2; Andy Cai (CN) d. Ryan Palmer 6-7, 6-1, 6-2; Nolan Postal (CN) d. Luka Herron 6-2, 6-2; Cardinal Newman won No. 4 by default.

Doubles: Paul Munsell-Charlie Ordason (CN) d. Yoshi-Luis 6-1, 6-0; Babu Tekle-Harry Zhu (CN) d. Garrett Kinderman-L.J. Gambol 6-1,6-4; Cardinal Newman won No. 3 by default.

Nonleague

AT MARIN ACADEMY

Marin Academy 4, Maria Carrillo 3

Singles: Charlie Sternberg (MA) d. Pranav Thyagarajan 6-0, 6-1; Teddy Parsons (MA) d. Lakshman Sundaram 6-2, 6-1; Chris Leung (MC) d. Peter Hobart 6-4, 6-4; Satura Cyr (MC) d. Max Saros 6-3, 6-3.

Doubles: Kyle Lee-Kendall Lee (MC) d. Brandt Maxwell-Nick Lee 7-5, 0-6, (11-9); Brevler Stone-Owen Jones (MA) d. Taro Zingg-Blake Moeller 6-4, 6-3; Josh Thies-Hayden (MA) d. Ian Olliffe-Connor Chang 6-3, 6-3.

Record: Maria Carrillo 3-2

High school boys lacrosse

Nonleague

AT CARDINAL NEWMAN

Cardinal Newman 16, San Marin 1

San Marin goals: Briggs.

Cardinal Newman goals: Grant 4, Dove 4, O’Keefe 2, Hall 2, De Marinas 2, Weiss, Holland. Assists: Holland 2, Davis, Hall, Dove, O’Keefe.

Records: San Marin 0-1; Cardinal Newman 1-1

Local golf

Hole-in-one

AT BENNETT VALLEY GC

Dennis Mangan, No. 6, 6-iron, 152 yards (2nd ace)

Thursday's schedule:

MEN’S COLLEGE TENNIS

Big 8 Conference

Folsom Lake at Santa Rosa JC, 1 p.m.

COLLEGE BASEBALL

Big 8 Conference

Sacramento City at Santa Rosa JC, 2 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

CIF NorCal Playoffs

Second Round

Division IV

Clear Lake at Lincoln (San Francisco), 7 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

CIF NorCal Playoffs

Semifinals

Division I

Bellarmine at Montgomery, 6 p.m.

Division IV

Natomas at Cardinal Newman, 4 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

CIF NorCal Playoffs

Division IV

Cloverdale at Argonaut, 7 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

CIF NorCal Playoffs

Semifinals

Division II

Maria Carrillo at Clovis, 4 p.m.

Division III

Christian Brothers at Montgomery, 4 p.m.

HIGH SCHOOL BASEBALL

Montgomery at El Molino, 4 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS TENNIS

NBL-Oak

Cardinal Newman at El Molino, 3:30 p.m.

Maria Carrillo at Healdsburg, 3:30 p.m.

Montgomery at Elsie Allen, 3:30 p.m.

Windsor at Santa Rosa, 3:30 p.m.

Analy at Ukiah, 3:30 p.m.

VVAL

Sonoma at Casa Grande, 3 p.m.