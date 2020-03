Local prep and college scores and schedule

Saturday's results:

High school baseball

Nonleague

AT SIR FRANCIS DRAKE

Petaluma 500 410 3 — 13 15 3

Drake 200 104 0 — 7 10 3

WP: Kade Sklove LP: Elliot Joslin S: Casey Pectol

P: Joe Brown 3x5, HR, RBI; Mario Zarco 3x4, RBI; Nate Zimmerman 3x4, 2 RBI; Garret Lewis 2x4, 2B, 3 RBI; Nicco Bertolucci 2x5, 3B, 3 RBI.

AT MARIA CARRILLO

Marin Catholic 010 010 0 — 2 4 0

Maria Carrillo 000 420 x — 6 5

WP: Connor Charpiot (7 IP, 4H, 2R, 2 BB, 7K)

Carrillo: Bryce Cannon 1x2, HR, 2 RBI; Vero Poueu 1x3, 2B, 2RBI; Connor Charpiot 1x3, 2 RBI.

Record: Maria Carrillo 2-2

NBL-Oak

AT CARDINAL NEWMAN

Rancho Cotate 000 000 0 — 0 1 3

Cardinal Newman 020 210 0 — 5 6 0

WP: Gianni Cavallo (CG, 7 IP, H, 5 K’s, BB)

LP: Aiden Weston

CN: Justin Sullivan 1x2, 2 RBI; Shane Moran 1x1, RBI; Carson Crawford 1x4, RBI; Ian Sullivan 1x3, R; Aidan Lombardi 1x3, Sean Latham 1x1

RC: Brody Smith 1x3.

High school girls lacrosse

Thursday’s Result

AT MARIN CATHOLIC

Casa Grande 16, Marin Catholic 10

CG: Trinity Merwin 8, Natalie Labanowski 4 (3 assists), Taylor Pieri 3, Megan Mainaris 1, Karli Gibbs 1 assist. Goalie Ashley Bosch: 9 saves.

Records: CG 1-2-0, MC 2-1-0

High school rugby

AT LIBERTY HIGH SCHOOL, BRENTWOOD

Elsie Allen 43 15 — 58

Liberty 0 5 — 5

EA: Joe Martinez 10, Angel Munoz 10, Waisea Bainibure 10, Marco Ornate 8, Mika Ratu 5, Vincent Martinez 5, Rashawn MacNeil-Miles 5, Ari Rossi 5.

Note: Next game Saturday vs. Berkeley at Elsie Allen, 3 p.m.

High school softball

Nonleague

AT VANDEN

Rancho Cotate 000 201 0 — 3

Vanden 203 050 x — 10

WP: Hazel Gray LP: Kaylee Drake

RC: Cayla Nixon 3x4, Tatum Maytorena 2x3, Haley Wyatt 2x3, HR.

RC record: 2-1

JC baseball

Big 8

AT SACRAMENTO

SRJC 110 010 200 — 5 9 2

Sacramento City 000 003 100 — 4 9 2

WP: Tyler Hellums. LP: Marshall Hunt. S: Nick Andrakin

SSU: Logan Douglas 2x5, 2R, RBI; Joey Kramer: 3x5, 2B, 3 RBI; Antonio Omphroy 2x3, R; Dom Riggio 1x3.

Records: SRJC 17-2, 4-2 Big 8; SCC 15-4, 3-3.

JC basketball

CCCAA playoffs

AT SONOMA

SRJC 34 35 — 69

Columbia 33 32 — 65

SRJC: Brown 19, Mundu 18, Turner 12 (18 reb.).

JC track and field

Wildcat Cup

AT CUESTA COLLEGE

Women’s team results: 1st, Modesto JC, 162; 2nd, SRJC, 126; 3rd, Cuesta College, 124.

SRJC women’s top results: 100m — 6t,h Francisca Theodore, 13.61; 200m — 6th, Sousiva Ing, 29.54; 400m — 2nd, Assata Polk, 60.08; 6th, Erica Gilmore, 66.57; 400H — 3rd, Tianna Jardstrom, 1:11.81; 4th, Dana Johnson, 1:20.23; 800m — 2nd, Bria Keelty, 2:31.66; 1500m — 5th, Katrina Frandsen, 5:21.36; 3000m Steeplechase — 1st, Dana Johnson, 13:50.50; 3rd, Abby Erlandson, 14:35.56; 3000m – 6th, Katrina Frandsen, 11:26.26; Discus — 3rd, Kayley Walker, 31.45m (103’ 2.25”). Hammer — 2nd, Kayley Walker, 39.41m (129’ 3.5”); Pole Vault — 1st, Audrey Stalcup, 3.36m (11’ 0.25”); 2nd, Katelyn Benner, 3.05m (10’ 0”); 3rd, Bria Keelty, 2.88m (9’ 5.5”; Shot Put — 1st, Kayley Walker, 11.93m (39’ 1.75”); High Jump — 1st, Katelyn Benner, 1.50m (4’ 11”); Triple Jump — 2nd, Nicole Gutierrez, 10.10m (33’ 1.75m); 5th, Francisca Theodore, 9.38m (30’ 9.25”); 4x400m — 2nd, Jardson, Polk, Keelty, Gilmore, 4:12.82.

Men’s team results: 1st, Hartnell, 155.5; 2nd, Cuesta College, 152; 3rd, SRJC, 105.

SRJC men’s top results: 100m — 2nd, Demetre Coffey, 11.21; 200m — 4th, Jalydon Love, 22.49, 800m — 3rd, Brandon Alvarado, 2:03.91; 4th, Conor Schott, 2:04.63; 5th, Zack Passalaqua, 2:04.97; 1500m — 5th, Bailey Williams, 4:17.10; High Jump — 1st, Waisea Jikoiono, 2.00m (6’ 6.75”), 2nd, Jacob Williams, 1.95m (6’ 4.75”); 4th, Ross Sceales, 1.80m (5’ 10.75”); Javelin — 4th, Zack Nelson, 43.01m (141’ 1.25”); Long Jump — 1st Duilio Froes, 6.46m (21’ 2.25”); Pole Vault — 4th, Nick Dolan, 4.27m(14’0”); Triple Jump — 1st, Duilio Froes, 13.62m (44’ 8.25”); 4x100m — 2nd, Coffey, Luis, Segura, Love, 42.89; 4x400m — 1st, Coffey, Love, Luis, Segura, 3:26.75.

SSU baseball

CCAA

Game 1

AT SONOMA STATE

CSU Dominguez Hills 010 100 12 — 5 9 4

Sonoma State 120 000 00 — 3 8 2

WP: Jacob Paradine LP: Joshua Medina

SSU: Isaiah Morales 2x3, R; Desmond Gates 2x4, 2B, RBI; James Harwell 1x3, 2B, BB.

Game 2

AT SONOMA STATE

CSU Dominguez Hills 101 150 102 — 11 13 2

Sonoma State 000 001 001 — 2 7 3

WP: Isaac Mullens LP: Demian White

SSU: Will Langan 2x3; Jake Hernandez 2x4, RBI.

Records: SSU 6-14, 5-10 CCAA; CSUDH 13-9, 11-4

SSU softball

CCAA

Game 1, Feb. 29

AT ARCATA

Sonoma State 062 40 — 12 12 3

Humboldt State 030 00 — 3 8 0

WP: Nalani Scates LP: Megan Escobar

SSU: Giana Hays 2x3, 2B, HR, 2R, 2 RBI, BB; Alyssa Caballero 2x3, 2B, 2R, RBI; Jordyn Martinez 2x3, HR, R, 4 RBI; Julie Davis 2x3, 2B, SB, R, BB; Bella Chadwell 1x2, 2B, 2 RBI.

Game 2, Saturday

AT SONOMA STATE

CSU Monterey Bay 000 010 0 — 1 6 4

Sonoma State 000 400 x — 4 4 0

WP: Nicole Sarra LP: Hayley Fein S: Raquel Chaidez

SSU: Cassidy Romano 1x3, 2B, R, 2 RBI; Counrtney Jack 1x3, RBI, BB; Regan Hunt 1x2, SH, RBI.

Records: SSU 17-8, 12-4 CCAA; CSUMB 12-12, 8-12.

Sunday's schedule:

COLLEGE BASEBALL

Cal State Dominguez Hills at Sonoma State, 11 a.m.