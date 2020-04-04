All-League selections for 2020 North Bay League prep wrestling
BOYS WRESTLING
NORTH BAY LEAGUE
WRESTLER OF THE YEAR
160 Trent Silva, senior, Windsor
FIRST TEAM
106 Jonathan Frederickson, junior, Windsor
113 Jose Sanchez, senior, Maria Carrillo
120 Caleb Gaspar, junior, Maria Carrillo
126 Casey Aikman, sophomore, Ukiah
132 Raul Rosas, freshman, Montgomery
138 Eric Scrivanich, senior, Cardinal Newman
145 Taj Capri, junior, Ukiah
152 Erik Diamond, junior, El Molino
160 Dillon Dunkle, senior, Healdsburg
170 Adrian Alvarez, senior, Ukiah
182 Will Fatu, junior, Santa Rosa
195 Frankie Pomilia, senior, Ukiah
220 Jack Bednar, sophomore, Ukiah
285 Brandon Vargas, junior, Ukiah
SECOND TEAM
106 Peyton Macdonald, sophomore, Ukiah
113 Dominic Mertens, sophomore, Windsor
120 Lucas Anderson, sophomore, Rancho Cotate
126 Dominic Rivera, senior, Rancho Cotate
132 Lee O’Brien, sophomore, Maria Carrillo
138 Kaeden Timmins, freshman, Windsor
145 Clayton Utter, junior, Cardinal Newman
152 Kevin Trebilcock, senior, Healdsburg
160 Martin Calderon, sophomore, Ukiah
170 Jesus Anguiano, sophomore, Healdsburg
182 Daniel Boyle, senior, Cardinal Newman
195 Nolan Stauer, junior, Maria Carrillo
220 Joseph Gorman, junior, Maria Carrillo
285 Trent Taylor, freshman, Elsie Allen
HONORABLE MENTION
106 Oscar Cruz, junior, Montgomery
113 Chris Cervantes, freshman, Elsie Allen
120 Hunter Halkovich, junior, Cardinal Newman
126 Manny Garcia, junior, Cardinal Newman
132 Dalton Ortiz, junior, Healdsburg
138 Victor Alonzo, senior, Ukiah
145 Zavier Grech, sophomore, El Molino
152 Marcus Avelos, senior, Ukiah
160 Jordan Fields, senior, Santa Rosa
170 Justin Moura, senior, Santa Rosa
182 Landon Saal, senior, Maria Carrillo
195 Antero Lee-Ribas, junior, Santa Rosa
220 Timothy Bankson, junior, Santa Rosa
285 Gabriel Gomes, junior, Santa Rosa
GIRLS WRESTLING
NORTH BAY LEAGUE
WRESTLER OF THE YEAR
150 Hannah Ricioli, junior, El Molino
FIRST TEAM
101 Vivi Nunez, Ukiah
106 Carman Perez, Windsor
111 Meilani Sorenson, Ukiah
116 Arianna Groves, Windsor
121 Bell DeVoto, Montgomery
126 Hayden Fields, El Molino
131 Madeline Riboli, Ukiah
137 Saskiko Pizzomo, Analy
143 Ellery Charleton, Windsor
150 Savannah Burger, Windsor
160 Taryn Heustis, Ukiah
170 Ruby Joseph, Cardinal Newman
189 Hollie Espinoza, Rancho Cotate
235 Steph Gutierrez, Ukiah
SECOND TEAM
106 Leah Aguirre, Elsie Allen
111 Leah Cobos, Windsor
116 Sabrina Hall, Analy
121 Kareli Baroza, Ukiah
126 Audrey Lanzit, Ukiah
131 Maxine DeMars, Windsor
137 Daniela Zetina, Santa Rosa
143 Cassandra Torres, Ukiah
150 Remy Allen, Analy
160 Jolette Torres, Windsor
170 Destinee Groves, Windsor
189 Maribel Apineru, Windsor
235 Rebekkah Westmorland, Windsor
HONORABLE MENTION
121 Monze Bahena, Elsie Allen
126 Abby Garcia, Windsor
131 Isabella Sanchez, Cardinal Newman
150 Ivy Wheeler, Ukiah
170 Kiana Mason, Santa Rosa
189 Kaylee Seng, Ukiah
All-League teams for the Vine Valley Athletic League will be published at a later date.