All-League selections for 2020 North Bay League prep wrestling

BOYS WRESTLING

NORTH BAY LEAGUE

WRESTLER OF THE YEAR

160 Trent Silva, senior, Windsor

FIRST TEAM

106 Jonathan Frederickson, junior, Windsor

113 Jose Sanchez, senior, Maria Carrillo

120 Caleb Gaspar, junior, Maria Carrillo

126 Casey Aikman, sophomore, Ukiah

132 Raul Rosas, freshman, Montgomery

138 Eric Scrivanich, senior, Cardinal Newman

145 Taj Capri, junior, Ukiah

152 Erik Diamond, junior, El Molino

160 Dillon Dunkle, senior, Healdsburg

170 Adrian Alvarez, senior, Ukiah

182 Will Fatu, junior, Santa Rosa

195 Frankie Pomilia, senior, Ukiah

220 Jack Bednar, sophomore, Ukiah

285 Brandon Vargas, junior, Ukiah

SECOND TEAM

106 Peyton Macdonald, sophomore, Ukiah

113 Dominic Mertens, sophomore, Windsor

120 Lucas Anderson, sophomore, Rancho Cotate

126 Dominic Rivera, senior, Rancho Cotate

132 Lee O’Brien, sophomore, Maria Carrillo

138 Kaeden Timmins, freshman, Windsor

145 Clayton Utter, junior, Cardinal Newman

152 Kevin Trebilcock, senior, Healdsburg

160 Martin Calderon, sophomore, Ukiah

170 Jesus Anguiano, sophomore, Healdsburg

182 Daniel Boyle, senior, Cardinal Newman

195 Nolan Stauer, junior, Maria Carrillo

220 Joseph Gorman, junior, Maria Carrillo

285 Trent Taylor, freshman, Elsie Allen

HONORABLE MENTION

106 Oscar Cruz, junior, Montgomery

113 Chris Cervantes, freshman, Elsie Allen

120 Hunter Halkovich, junior, Cardinal Newman

126 Manny Garcia, junior, Cardinal Newman

132 Dalton Ortiz, junior, Healdsburg

138 Victor Alonzo, senior, Ukiah

145 Zavier Grech, sophomore, El Molino

152 Marcus Avelos, senior, Ukiah

160 Jordan Fields, senior, Santa Rosa

170 Justin Moura, senior, Santa Rosa

182 Landon Saal, senior, Maria Carrillo

195 Antero Lee-Ribas, junior, Santa Rosa

220 Timothy Bankson, junior, Santa Rosa

285 Gabriel Gomes, junior, Santa Rosa

GIRLS WRESTLING

NORTH BAY LEAGUE

WRESTLER OF THE YEAR

150 Hannah Ricioli, junior, El Molino

FIRST TEAM

101 Vivi Nunez, Ukiah

106 Carman Perez, Windsor

111 Meilani Sorenson, Ukiah

116 Arianna Groves, Windsor

121 Bell DeVoto, Montgomery

126 Hayden Fields, El Molino

131 Madeline Riboli, Ukiah

137 Saskiko Pizzomo, Analy

143 Ellery Charleton, Windsor

150 Savannah Burger, Windsor

160 Taryn Heustis, Ukiah

170 Ruby Joseph, Cardinal Newman

189 Hollie Espinoza, Rancho Cotate

235 Steph Gutierrez, Ukiah

SECOND TEAM

106 Leah Aguirre, Elsie Allen

111 Leah Cobos, Windsor

116 Sabrina Hall, Analy

121 Kareli Baroza, Ukiah

126 Audrey Lanzit, Ukiah

131 Maxine DeMars, Windsor

137 Daniela Zetina, Santa Rosa

143 Cassandra Torres, Ukiah

150 Remy Allen, Analy

160 Jolette Torres, Windsor

170 Destinee Groves, Windsor

189 Maribel Apineru, Windsor

235 Rebekkah Westmorland, Windsor

HONORABLE MENTION

121 Monze Bahena, Elsie Allen

126 Abby Garcia, Windsor

131 Isabella Sanchez, Cardinal Newman

150 Ivy Wheeler, Ukiah

170 Kiana Mason, Santa Rosa

189 Kaylee Seng, Ukiah

All-League teams for the Vine Valley Athletic League will be published at a later date.