All-League basketball teams for NCL I, II, III and IV boys and girls

NCL I boys MVP Jaron Mertle Clear Lake, junior First team Rodrigo Lupercio, Clear Lake, senior Andreas Cervantes, Middletown, junior Darivs Ford, Clear Lake, junior Josh Lemley, Cloverdale, sophomore Nick Jeworowski, St. Helena, senior Second team Jimmy Rockwell, Middletown, junior Jullian Clavelle, Fort Bragg, junior Mario Lopez, Cloverdale, senior Jonathan Gamble, St. Helena, junior Josh Damiata, Clear Lake, senior Honorable mention Adrian Villalobos, Kelseyville, senior DJ Buzzard, Willits, senior Sammy Cervantes, Middletown, junior Shayne Turner, Cloverdale, junior Garrett James, Fort Bragg, senior NCL I girls MVP Tehya Bird, Cloverdale, senior First team Carlee Gardner, Fort Bragg, junior Grace Davidson, Kelseyville, senior Kassi Agapoff, Middletown, senior Kortnie Reynolds, Clear Lake, senior Kayli Persons, Cloverdale, senior Second team Catherine Driver, Cloverdale, sophomore Anahi Robles, Lower Lake, senior Emily Santiago, Middletown, sophomore Ellie Bazzaro, Middletown, senior Kaylei Davis, Kelseyville, freshman Honorable mention Samantha Hughes, Lower Lake, junior Makayla Boardman, Kelseyville, sophomore Citlilli Garcia, St. Helena, senior Athena Anderson, Fort Bragg, junior Marina Lopez, Cloverdale, senior NCL II boys MVP Kenneth Hodges, Upper Lake, senior First team Liam Wickenbury, Rincon Valley Christian, senior Charlie Perez, Roseland University Prep, senior Miguel Figueroa, Roseland University Prep, junior Dylan Armstrong, Upper Lake, senior Nick DiSanto, Rincon Valley Christian, senior Second team Andy Azevedo, Tomales, senior Finlay Stopeck, Credo, senior Joe Mitten, Rincon Valley Christian, senior Michael Ornelas, Roseland University Prep, junior Ray Moran, Upper Lake, senior Honorable mention Satchel Sevenav, Credo, sophomore Ryan Johnson, Tomales, freshman David Nunez, Roseland University Prep, junior Trevor Mendenhall, Rincon Valley Christian, senior Benat Love, Upper Lake, junior NCL II girls MVP Caroline Chambers, Rincon Valley Christian, senior First team Elizabeth Chambers, Rincon Valley Christian, junior Katrina Yardley, Credo, sophomore Isabel Sartori, Tomales, junior Jocelyn Jimenez, Roseland University Prep, senior Julia Anderson, Credo, junior Second team Gabriela Villalobos, Roseland University Prep, senior Katrina Gorauskas, Rincon Valley Christian, freshman Ruby Lambrecht, Credo, senior Azalea Murillo, Roseland University Prep, senior Katlyn Minnis, Upper Lake, senior Honorable mention Lhasa Gray, Credo, freshman Natalie English, Rincon Valley Christian, senior Haylee Furlong, Tomales, senior Alex Esparza, Roseland University Prep, junior Alana Sanchez, Upper Lake, junior NCL III boys MVP Jared Sundstrom, Point Arena, senior First team Nicky Bishop, Point Arena, senior Taylor Bowen, Point Arena, junior Nizzar Badgett, Mendocino, senior Cody Call, Mendocino, senior Sam Dalson, Round Valley, senior Second team Tate Campbell, Laytonville, senior Ramiro Mejia, Point Arena, senior Misha Kopelman, Mendocino, senior Hunter Hopkins, Round Valley, senior Miguel Martinez, Potter Valley, senior Honorable mention Ethen Luna, Laytonville, junior Francis Martinez, Mendocino, junior Juan Flores, Anderson Valley, senior Octavien Smith, Round Valley senior Kaden Sanchez, Potter Valley, senior NCL III girls MVP Akeela James, Laytonville, sophomore First team Mercrea James, Laytonville, junior Matiea Taylor, Laytonville, junior