Major League Baseball box scores for Friday, April 7, 2023

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Melendez rf 4 0 1 0 0 0 .120 Massey 2b 3 0 1 0 0 1 .182 a-Witt Jr. ph-ss 1 0 0 0 0 0 .148 Perez c 4 1 1 1 0 0 .259 Pasquantino dh 3 1 2 1 1 0 .208 Isbel cf 4 1 1 0 0 1 .222 Dozier 1b 4 0 1 0 0 2 .095 Lopez ss-2b 4 0 1 1 0 1 .154 Bradley Jr. lf 4 0 0 0 0 2 .143 Duffy 3b 3 0 1 0 0 0 .600 Totals 34 3 9 3 1 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b-lf 3 0 0 0 0 0 .211 b-Davis ph-3b 1 0 1 0 0 0 .353 Conforto rf 3 0 0 0 1 1 .214 Villar 3b 3 0 0 0 1 1 .240 Johnson cf 0 0 0 0 0 0 .333 Pederson dh 3 0 1 0 1 0 .231 Yastrzemski cf-lf 4 1 1 0 0 1 .241 Estrada 2b 3 0 1 0 1 0 .400 Crawford ss 3 0 0 0 1 0 .143 Sabol lf-c 4 0 1 1 0 3 .227 Pérez c 2 0 0 0 0 1 .133 Flores 1b 1 0 0 0 0 1 .333 Totals 30 1 5 1 5 8

Kansas City 010 100 010 3 9 0 San Francisco 010 000 000 1 5 1

a-flied out for Massey in the 8th. b-singled for Wade Jr. in the 8th.

E – Wade Jr. (1). LOB – Kansas City 5, San Francisco 7. 3B – Pederson (1). HR – Pasquantino (1), off Cobb; Perez (1), off Ta.Rogers. RBIs – Lopez (3), Pasquantino (3), Perez (1), Sabol (2). SB – Isbel (1).

Runners left in scoring position – Kansas City 2 (Duffy, Dozier); San Francisco 1 (Sabol). RISP – Kansas City 1 for 4; San Francisco 1 for 5.

Runners moved up – Crawford. GIDP – Perez, Crawford.

DP – Kansas City 2 (Massey, Lopez, Dozier; Lopez, Dozier); San Francisco 3 (Crawford, Estrada, Wade Jr.; Villar, Estrada, Wade Jr.; Yastrzemski, Crawford, Yastrzemski).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Keller, W, 1-1 5 3 1 1 3 3 94 2.61 Yarbrough, H, 1 1⅓ 0 0 0 1 1 22 4.15 Chapman, H, 1 1⅔ 1 0 0 0 2 13 0.00 Barlow, S, 1-1 1⅔ 1 0 0 1 2 23 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, L, 0-1 7⅔ 7 2 2 0 6 97 2.53 Ta.Rogers 1⅔ 2 1 1 1 0 12 9.00 Doval 1⅔ 0 0 0 0 1 14 4.50

Umpires – Home, Clint Vondrak; First, Adam Beck; Second, Dan Iassogna; Third, Scott Barry.

T – 2:23. A – 40,711 (41,915).