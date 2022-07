Major League Baseball box scores for Friday, July 1, 2022

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Díaz 3b 4 0 1 0 0 0 .271 Bruján 2b-rf 1 0 0 0 0 0 .159 Choi 1b 4 0 2 0 1 1 .287 Franco ss 5 0 1 0 0 0 .260 Paredes 2b-3b 5 0 0 0 0 3 .232 Kiermaier cf 2 1 1 0 2 1 .232 Ramírez dh 4 1 2 1 0 1 .310 Walls 2b 0 0 0 0 0 0 .164 Lowe lf 4 0 1 0 0 0 .176 Pinto c 4 0 1 1 0 0 .167 Phillips rf-p 3 0 0 0 0 1 .155 Totals 36 2 9 2 3 7

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 3 1 1 2 1 0 .261 a-Zimmer ph-cf 1 0 0 0 0 0 .108 Bichette ss 4 1 1 2 0 0 .255 b-Collins ph 1 0 0 0 0 0 .209 Chapman 3b 0 0 0 0 0 0 .223 Guerrero Jr. 1b 5 1 1 3 0 0 .261 Kirk c 4 0 1 1 0 0 .318 Hernández rf 4 0 1 0 0 1 .261 Tapia lf 4 0 1 0 0 0 .259 Gurriel Jr. dh 3 3 3 1 1 0 .292 Espinal 3b-ss 3 1 0 0 1 0 .268 Biggio 2b 2 2 2 0 2 0 .227 Totals 34 9 11 9 5 1

Tampa Bay 010 010 000 2 9 0 Toronto 005 003 10x 9 11 0

a-flied out for Springer in the 8th. b-flied out for Bichette in the 8th.

LOB – Tampa Bay 11, Toronto 6. 2B – Lowe (5), Ramírez (10), Gurriel Jr. (20), Biggio 2 (10), Bichette (18), Guerrero Jr. (11), Kirk (12). HR – Gurriel Jr. (5), off McKay. RBIs – Pinto (4), Ramírez (26), Bichette 2 (43), Guerrero Jr. 3 (49), Kirk (32), Springer 2 (38), Gurriel Jr. (34).

Runners left in scoring position – Tampa Bay 5 (Franco 2, Ramírez, Díaz, Pinto); Toronto 4 (Kirk, Espinal 2, Guerrero Jr.). RISP – Tampa Bay 0 for 7; Toronto 6 for 15.

Runners moved up – Pinto, Lowe, Bichette, Guerrero Jr., Zimmer. GIDP – Paredes, Tapia.

DP – Tampa Bay 1 (Choi, Franco); Toronto 1 (Chapman, Biggio, Guerrero Jr.).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Kluber, L, 3-5 3⅔ 7 5 5 2 1 49 3.91 Sanders 2⅔ 0 0 0 1 0 20 1.50 McKay 2⅔ 3 4 4 2 0 47 9.00 Phillips 1⅔ 1 0 0 0 0 14 0.00

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Berríos, W, 6-4 5⅔ 8 2 2 2 3 98 5.72 Thornton, H, 3 1⅔ 0 0 0 0 1 15 3.71 Romo 1⅔ 0 0 0 1 2 22 7.63 Castillo 2⅔ 1 0 0 0 1 34 2.57

HBP – Berríos (Phillips). WP – Castillo.

Umpires – Home, Alan Porter; First, Jeremie Rehak; Second, Malachi Moore; Third, Mark Wegner.

T – 2:58. A – 44,445 (53,506).