Major League Baseball box scores for Friday, June 3, 2023

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .240 Rutschman c 4 0 0 0 0 1 .283 Santander rf 4 0 0 0 0 2 .271 McKenna rf 0 0 0 0 0 0 .246 Hays lf 4 1 1 0 0 1 .310 Henderson dh 4 1 1 1 0 1 .203 Hicks cf 2 1 0 0 1 0 .500 O'Hearn 1b 3 0 1 1 0 0 .283 Urías 3b 3 0 0 0 0 1 .252 Mateo ss 2 0 1 1 0 0 .231 Totals 30 3 4 3 1 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 4 1 1 1 0 1 .271 Davis 3b 3 1 1 0 0 1 .282 Yastrzemski rf 4 0 1 1 0 0 .262 Haniger lf 4 0 1 0 0 1 .239 Sabol dh 4 0 0 0 0 3 .254 Schmitt 2b-ss 4 0 1 0 0 1 .322 Bailey c 3 0 0 0 0 2 .310 c-Conforto ph 1 0 0 0 0 1 .249 Crawford ss 1 0 0 0 1 1 .196 a-Slater ph-cf 1 0 0 0 0 1 .357 Wisely cf-2b 1 0 1 0 1 0 .190 b-Flores ph-2b 0 0 0 0 1 0 .233 Totals 30 2 6 2 3 12

Baltimore 020 000 100 3 4 0 San Francisco 101 000 000 2 6 1

a-struck out for Crawford in the 7th. b-walked for Wisely in the 8th. c-struck out for Bailey in the 9th.

E – Bailey (2). LOB – Baltimore 2, San Francisco 5. 2B – Hays (14), Wisely (4), Yastrzemski (10), Schmitt (7). HR – Henderson (6), off Webb; Wade Jr. (8), off Kremer. RBIs – O'Hearn (14), Mateo (24), Henderson (15), Wade Jr. (17), Yastrzemski (16). SB – Mateo (15). CS – Mateo (3).

Runners left in scoring position – Baltimore 1 (Frazier); San Francisco 2 (Haniger, Conforto). RISP – Baltimore 2 for 5; San Francisco 2 for 8.

Runners moved up – Henderson, Wade Jr.. GIDP – Yastrzemski, Davis.

DP – Baltimore 2 (Mateo, Frazier, O'Hearn; Frazier, Mateo, O'Hearn).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Kremer, W, 6-2 6⅔ 5 2 2 2 6 100 4.43 Coulombe, H, 11 1⅔ 0 0 0 0 3 15 2.08 Cano, H, 12 1⅔ 0 0 0 1 0 19 0.90 Bautista, S, 15-19 1⅔ 1 0 0 0 3 16 1.29

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, L, 4-6 7⅔ 4 3 3 1 6 97 2.85 Ty.Rogers 1⅔ 0 0 0 0 0 9 1.86 Brebbia 1⅔ 0 0 0 0 1 11 3.80

HBP – Cano (Davis).

Umpires – Home, Nick Mahrley; First, Vic Carapazza; Second, Jerry Layne; Third, Adam Hamari.

T – 2:29. A – 27,873 (41,915).