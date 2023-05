Major League Baseball box scores for Friday, May 19, 2023

Miami AB R H BI BB SO Avg. Segura 3b 4 0 0 0 0 1 .204 Soler dh 3 1 0 0 1 2 .229 Arraez 2b 4 1 3 0 0 0 .388 Cooper 1b 3 0 0 0 1 1 .264 De La Cruz lf 4 1 2 3 0 1 .293 Wendle ss 2 0 0 0 1 0 .132 b-Berti ph-ss 1 0 0 0 0 0 .268 Burdick rf 4 0 0 0 0 2 .194 Stallings c 3 0 0 0 0 1 .118 Fortes c 1 0 0 0 0 1 .207 Hampson cf 4 0 1 0 0 1 .244 Totals 33 3 6 3 3 10

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 3 1 0 0 1 1 .264 Estrada 2b 4 1 1 0 0 1 .312 Davis dh 2 0 0 1 1 0 .286 Conforto rf 3 1 1 1 0 0 .216 Johnson cf 0 0 0 0 0 0 .148 Haniger lf 4 1 2 1 0 1 .203 Yastrzemski cf-rf 2 0 0 0 2 0 .264 Schmitt 3b 4 0 1 1 0 1 .400 Sabol c 1 0 0 0 1 1 .277 a-Flores ph 1 0 0 0 0 1 .257 Bailey c 0 0 0 0 0 0 --- Crawford ss 3 0 0 0 0 2 .167 Totals 27 4 5 4 5 8

Miami 000 002 010 3 6 1 San Francisco 000 103 00x 4 5 0

a-struck out for Sabol in the 6th. b-popped out for Wendle in the 8th.

E – Alcantara (2). LOB – Miami 6, San Francisco 6. 2B – Arraez (10), De La Cruz (10), Haniger (3). HR – De La Cruz (5), off Ta.Rogers. RBIs – De La Cruz 3 (18), Haniger (10), Davis (23), Conforto (19), Schmitt (8). SF – Davis, Conforto.

Runners left in scoring position – Miami 3 (Stallings 2, De La Cruz); San Francisco 3 (Yastrzemski, Flores, Schmitt). RISP – Miami 1 for 5; San Francisco 1 for 5.

Runners moved up – Burdick, Conforto.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, L, 1-5 5 5 4 4 3 5 100 5.05 Nardi 1⅔ 0 0 0 0 2 11 3.54 Hoeing 1⅓ 0 0 0 2 1 21 4.02

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 5⅓ 5 2 2 2 6 84 3.09 Alexander, W, 4-0 0 0 0 1 0 12 4.96 Brebbia, H, 7 1⅔ 0 0 0 0 1 10 4.42 Ta.Rogers, H, 3 1 1 1 0 1 18 5.14 Ty.Rogers, S, 2-4 1⅓ 0 0 0 0 2 14 2.31

Inherited runners-scored – Nardi 2-0, Alexander 1-0. IBB – off Hoeing (Yastrzemski).

Umpires – Home, Marvin Hudson; First, Hunter Wendelstedt; Second, Brock Ballou; Third, Ryan Blakney.

T – 2:24. A – 30,673 (41,915).