Major League Baseball box scores for Friday, May 5, 2023

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Contreras dh 4 1 1 0 0 2 .281 O.Miller 2b 3 1 1 1 0 0 .294 Adames ss 3 0 2 1 1 0 .224 Yelich lf 4 0 0 0 0 2 .235 Anderson 3b 3 0 0 0 1 2 .257 Voit 1b 4 0 1 0 0 2 .207 Caratini c 4 0 0 0 0 2 .297 Taylor rf 3 1 1 0 0 0 .154 b-Winker ph 0 0 0 0 1 0 .258 Wiemer cf 3 1 1 0 0 1 .211 c-Tellez ph 1 0 0 0 0 1 .255 Totals 32 4 7 2 3 12

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 2 1 0 0 2 1 .250 Estrada ss 4 1 1 1 0 0 .339 Davis 3b 3 1 1 2 1 1 .280 Pederson dh 3 0 1 2 0 0 .254 a-Flores ph-dh 1 1 1 1 0 0 .262 Haniger lf 4 0 0 0 0 1 .214 Conforto rf 3 0 0 0 1 1 .187 Bart c 4 0 0 0 0 1 .277 Wisely 2b 3 1 1 0 1 2 .074 Stevenson cf 2 1 0 0 1 1 .000 Totals 29 6 5 6 6 8

Milwaukee 200 020 000 4 7 1 San Francisco 200 030 01x 6 5 2

a-homered for Pederson in the 8th. b-walked for Taylor in the 9th. c-struck out for Wiemer in the 9th.

E – Adames (5), Estrada (2), Bart (2). LOB – Milwaukee 5, San Francisco 5. 2B – Contreras (7). HR – Davis (7), off Burnes; Flores (6), off Milner. RBIs – Adames (16), O.Miller (4), Davis 2 (19), Estrada (11), Pederson 2 (15), Flores (11). SB – Wisely 2 (2), Wiemer (4), Taylor (1). CS – Anderson (2). SF – O.Miller.

Runners left in scoring position – Milwaukee 1 (Contreras); San Francisco 2 (Davis, Stevenson). RISP – Milwaukee 2 for 6; San Francisco 2 for 7.

Runners moved up – Yelich. GIDP – Yelich.

DP – San Francisco 1 (Wisely, Estrada, Wade Jr.).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes, L, 3-2 6⅔ 4 5 2 3 5 94 3.86 Wilson 1⅔ 0 0 0 2 1 18 2.04 Milner ⅓ 1 1 1 1 0 17 5.11 Peguero 0 0 0 0 2 11 2.45

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Manaea, W, 1-1 5⅔ 6 4 3 2 6 91 7.33 Brebbia, H, 5 1⅔ 0 0 0 0 2 17 5.40 Ty.Rogers, H, 5 2⅔ 1 0 0 0 2 33 2.60 Doval, S, 6-7 1⅔ 0 0 0 1 2 17 2.57

Inherited runners-scored – Peguero 1-0.

Umpires – Home, Chris Guccione; First, David Rackley; Second, Jeremy Riggs; Third, Edwin Moscoso.

T – 2:37. A – 28,614 (41,915).