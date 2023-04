Major League Baseball box scores for Saturday, April 15, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. rf 3 1 0 0 2 0 .242 d-Ramos ph-rf 1 0 0 0 0 0 .200 Estrada 2b-lf 6 1 2 0 0 2 .365 Yastrzemski cf 5 1 1 0 0 2 .255 Davis 3b 4 1 2 3 1 1 .341 Beaty dh 2 0 0 1 0 0 .250 a-Ruf ph-dh 2 0 0 0 0 1 .273 b-Conforto ph-dh 1 0 0 0 0 1 .220 Flores 1b 5 0 1 0 0 1 .270 Crawford ss 4 0 0 0 1 1 .186 Bart c 5 1 2 0 0 1 .375 Sabol lf 4 1 1 2 0 2 .194 c-Villar ph-2b 0 0 0 0 1 0 .186 Totals 42 6 9 6 5 12

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Maton 2b 5 1 1 0 0 1 .195 Greene cf 4 1 1 0 1 2 .232 Báez ss 5 1 2 2 0 2 .184 Carpenter dh 5 1 1 1 0 0 .212 Torkelson 1b 5 1 1 1 0 0 .214 Baddoo lf 4 1 1 0 0 0 .250 e-Cabrera ph 1 0 1 1 0 0 .233 McKinstry 3b 4 1 1 1 0 2 .185 Haase c 3 0 1 0 1 0 .194 Vierling rf 4 0 0 1 0 0 .234 Totals 40 7 10 7 2 7

San Francisco 222 000 000 00 6 9 2 Detroit 010 020 030 01 7 10 0

No outs when winning run scored.

a-grounded out for Beaty in the 5th. b-struck out for Ruf in the 10th. c-walked for Sabol in the 11th. d-popped out for Wade Jr. in the 11th. e-singled for Baddoo in the 11th.

E – Crawford 2 (4). LOB – San Francisco 10, Detroit 7. 2B – Estrada (4), McKinstry (2), Báez (3). HR – Sabol (2), off Lorenzen; Davis (4), off Lorenzen; Carpenter (2), off DeSclafani. RBIs – Davis 3 (13), Beaty (1), Sabol 2 (4), Carpenter (3), McKinstry (2), Vierling (4), Báez 2 (5), Torkelson (8), Cabrera (3). SB – Baddoo (1).

Runners left in scoring position – San Francisco 5 (Estrada, Flores, Sabol, Davis, Crawford); Detroit 4 (Torkelson, McKinstry, Greene 2). RISP – San Francisco 1 for 13; Detroit 3 for 13.

Runners moved up – Beaty, Carpenter, Maton. GIDP – Torkelson, Carpenter.

DP – San Francisco 2 (Estrada, Crawford, Flores; Estrada, Flores).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 6 6 3 2 0 5 105 1.42 Brebbia, H, 3 ⅓ 2 3 3 1 0 28 7.94 Hjelle, BS, 0-1 1⅔ 1 0 0 0 1 18 7.04 Ty.Rogers 2⅔ 0 0 0 1 1 23 0.00 Ta.Rogers, L, 0-2 ⅔ 1 1 0 0 0 5 18.90

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen 4⅔ 8 6 6 2 6 79 13.50 Holton 3⅔ 1 0 0 0 2 34 0.00 Wingenter 1⅔ 0 0 0 0 1 7 8.31 Lange 1⅔ 0 0 0 1 1 17 2.70 Foley 1⅔ 0 0 0 1 2 15 1.29 Shreve, W, 1-1 1⅔ 0 0 0 1 0 16 2.45

Inherited runners-scored – Brebbia 1-0, Hjelle 1-1. WP – Ta.Rogers.

Umpires – Home, Mark Wegner; First, Bruce Dreckman; Second, Stu Scheuwater; Third, Malachi Moore.

T – 3:05. A – 18,344 (41,083).