Major League Baseball box scores for Saturday, June 25, 2022

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Cruz ss 5 0 1 0 0 2 .259 Reynolds cf 4 0 1 1 0 1 .254 Chavis 1b 4 0 0 0 0 1 .254 Vogelbach dh 3 1 0 0 1 2 .211 Madris rf 4 1 3 0 0 1 .381 Suwinski lf 3 1 1 3 1 1 .214 Castillo 2b 4 1 1 1 0 1 .197 Perez c 4 1 1 0 0 0 .128 Park 3b 3 0 0 0 0 0 .211 Totals 34 5 8 5 2 9

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Walls ss 4 1 2 0 0 1 .168 b-Díaz ph-3b 1 0 0 0 0 0 .257 Lowe rf-cf 5 1 1 0 0 2 .179 Arozarena lf 5 1 4 1 0 0 .259 Choi 1b 4 1 1 0 1 2 .286 Bruján 2b-ss 4 1 1 2 1 2 .162 L.Raley dh 3 0 0 0 0 2 .143 c-Aranda ph 1 0 1 0 0 0 .667 Paredes 3b-2b 5 1 3 3 0 0 .232 Mejía c 4 0 1 0 0 1 .232 Phillips cf 3 0 0 0 0 1 .161 a-Ramírez ph-rf 0 0 0 0 1 0 .305 Totals 39 6 14 6 3 11

Pittsburgh 002 003 000 5 8 0 Tampa Bay 200 010 012 6 14 0

Two outs when winning run scored.

a-walked for Phillips in the 8th. b-lined out for Walls in the 8th. c-singled for L.Raley in the 9th.

LOB – Pittsburgh 5, Tampa Bay 11. 2B – Cruz (3), Madris (3), Arozarena 2 (16), Lowe (4). HR – Castillo (7), off Kluber; Suwinski (12), off Beeks; Paredes (10), off De Jong. RBIs – Castillo (18), Reynolds (24), Suwinski 3 (22), Bruján 2 (12), Arozarena (32), Paredes 3 (20). CS – Arozarena (6). S – Park.

Runners left in scoring position – Pittsburgh 3 (Chavis, Reynolds, Castillo); Tampa Bay 3 (L.Raley, Díaz, Paredes). RISP – Pittsburgh 2 for 6; Tampa Bay 5 for 11.

Runners moved up – Lowe, Choi, Bruján.

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker 6⅔ 9 3 3 0 6 94 4.14 Crowe, H, 5 1⅔ 1 0 0 0 2 21 3.27 De Jong, H, 1 1⅔ 2 1 1 1 2 30 1.93 Bednar, L, 3-1, BS, 11-13 2 2 2 2 1 29 1.30

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Kluber 5⅓ 5 2 2 0 6 63 3.45 Beeks, BS, 0-2 1 2 3 3 1 2 40 2.59 Garza Jr., W, 1-2 2⅔ 1 0 0 1 1 30 3.46

IBB – off Garza Jr. (Suwinski). HBP – Brubaker (L.Raley).

Umpires – Home, James Hoye; First, Angel Hernandez; Second, D.J. Reyburn; Third, Dan Merzel.

T – 3:09. A – 15,203 (25,000).