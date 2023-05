Major League Baseball box scores for Saturday, May 6, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz dh 5 0 1 2 0 2 .273 Noda 1b 3 1 2 1 0 0 .263 Rooker lf 4 0 1 1 1 2 .330 Laureano rf 5 0 0 0 0 1 .224 Bleday cf 5 2 2 1 0 2 .375 Langeliers c 3 1 1 0 1 1 .216 Kemp 2b 3 0 0 0 1 0 .184 Peterson 3b 2 0 1 0 1 0 .191 a-Aguilar ph 1 0 0 0 0 1 .263 Allen ss 0 0 0 0 0 0 .107 Smith ss-3b 4 1 1 0 0 3 .197 Totals 35 5 9 5 4 12

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Witt Jr. ss 6 1 1 2 0 1 .234 Olivares lf 4 0 0 0 1 2 .255 Pasquantino 1b 3 1 0 0 2 0 .282 Perez dh 3 0 2 0 1 1 .275 M.Garcia 3b 4 0 1 1 1 0 .368 Massey 2b 2 0 1 0 2 1 .191 Dozier rf 3 0 0 0 1 1 .176 Eaton cf 0 0 0 0 0 0 .040 c-Pratto ph 1 0 0 0 0 1 .343 Fermin c 4 1 1 1 1 2 .333 Bradley Jr. cf 3 1 1 0 0 1 .154 b-Melendez ph-rf 1 0 0 0 1 1 .198 Totals 34 4 7 4 10 11

Oakland 021 200 000 5 9 1 Kansas City 100 300 000 4 7 0

a-struck out for Peterson in the 7th. b-struck out for Bradley Jr. in the 7th. c-struck out for Eaton in the 9th.

E – Waldichuk (1). LOB – Oakland 9, Kansas City 15. 2B – Bleday (1), Rooker (4), Noda (7), M.Garcia (2), Bradley Jr. (3). 3B – Noda (1). HR – Bleday (2), off Singer; Fermin (2), off Waldichuk; Witt Jr. (6), off Waldichuk. RBIs – Ruiz 2 (16), Bleday (2), Noda (10), Rooker (26), M.Garcia (4), Fermin (3), Witt Jr. 2 (15). SB – Ruiz (16), M.Garcia (2), Massey (2). CS – Olivares (1).

Runners left in scoring position – Oakland 4 (Bleday, Rooker 2, Laureano); Kansas City 9 (Witt Jr., M.Garcia, Bradley Jr., Melendez 2, Olivares, Dozier, Massey 2). RISP – Oakland 2 for 8; Kansas City 2 for 13.

Runners moved up – Kemp.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Waldichuk, W, 1-2 5⅔ 6 4 4 6 6 114 7.25 R.Garcia, H, 1 1⅓ 0 0 0 1 1 25 0.00 Lovelady, H, 2 0 0 0 1 1 15 2.16 Moll, H, 4 1⅔ 0 0 0 1 1 19 2.77 Jackson, S, 1-2 1⅔ 1 0 0 1 2 23 2.25

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Singer, L, 2-4 4⅔ 6 5 5 3 4 96 8.82 Clarke 2⅔ 2 0 0 1 3 36 4.76 Taylor 1⅔ 1 0 0 0 1 16 6.55 Staumont 1⅔ 0 0 0 0 2 10 2.00 Barlow 1⅔ 0 0 0 0 2 17 5.11

Inherited runners-scored – Lovelady 1-0. HBP – Singer 2 (Noda,Noda), Lovelady (Massey), Moll (Perez). WP – Jackson.

Umpires – Home, Chad Fairchild; First, Nic Lentz; Second, Jeremie Rehak; Third, Paul Emmel.

T – 3:16. A – 29,549 (38,427).