Major League Baseball box scores for Thursday, April 20, 2023

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 5 0 3 1 0 1 .368 Canha lf 5 1 1 0 0 0 .212 Lindor ss 4 2 1 0 0 1 .233 Alonso 1b 4 2 2 4 1 0 .286 Pham dh 3 0 0 0 0 1 .231 a-Vogelbach ph-dh 1 0 0 0 1 0 .200 McNeil rf 3 2 3 2 1 0 .275 Escobar 3b 5 1 2 2 0 1 .145 Guillorme 2b 4 1 1 0 1 2 .250 Nido c 4 0 0 0 0 2 .105 Totals 38 9 13 9 4 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. lf 4 1 1 1 1 0 .205 Estrada 2b 3 1 1 0 1 0 .324 Conforto dh 3 1 0 0 1 1 .217 Davis 3b 4 0 1 0 0 1 .328 Yastrzemski rf 4 0 3 1 0 0 .268 Flores 1b 4 0 0 0 0 0 .296 Crawford ss 3 0 0 0 1 0 .151 Sabol c 4 1 1 1 0 2 .190 Wisely cf 4 0 0 0 0 1 .000 Totals 33 4 7 3 4 5

New York 000 501 300 9 13 0 San Francisco 000 040 000 4 7 0

a-walked for Pham in the 7th.

LOB – New York 8, San Francisco 6. 2B – Nimmo (6), Guillorme (1), Canha (6), Lindor (8). HR – Alonso (9), off Manaea; Escobar (2), off Manaea; McNeil (1), off Beck; Sabol (3), off Senga; Wade Jr. (2), off Senga. RBIs – Alonso 4 (19), Escobar 2 (8), Nimmo (11), McNeil 2 (8), Sabol (5), Wade Jr. (4), Yastrzemski (10). SB – Estrada (4).

Runners left in scoring position – New York 5 (Canha, Lindor, Nimmo, Guillorme 2); San Francisco 3 (Yastrzemski, Flores, Davis). RISP – New York 3 for 12; San Francisco 1 for 5.

Runners moved up – Pham. GIDP – Canha, Guillorme, Crawford.

DP – New York 1 (Guillorme, Lindor, Alonso); San Francisco 2 (Estrada, Flores; Crawford, Flores).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Senga, W, 3-0 5⅔ 5 4 4 4 4 85 4.29 Raley, H, 8 1⅔ 0 0 0 0 0 8 4.50 Curtiss 1⅔ 1 0 0 0 0 13 4.35 Smith 1⅔ 1 0 0 0 0 14 2.08 Brigham 1⅔ 0 0 0 0 1 12 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Manaea, L, 0-1 3 4 5 5 3 3 88 6.60 Beck 5⅓ 9 4 4 1 5 81 6.75

Inherited runners-scored – Beck 1-0. HBP – Manaea 2 (Lindor,McNeil). WP – Senga, Beck.

Umpires – Home, Rob Drake; First, Bill Miller; Second, Chad Whitson; Third, Roberto Ortiz.

T – 2:34. A – 24,452 (41,915).