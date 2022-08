Major League Baseball box scores for Thursday, Aug. 4, 2022

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 1 1 3 0 2 .266 Turner ss 4 1 1 1 0 0 .305 Freeman 1b 4 0 1 0 0 1 .324 Smith c 3 0 1 0 1 2 .263 Muncy 3b 4 1 1 0 0 2 .168 Gallo lf 4 0 1 0 0 2 .250 Lux 2b 4 1 2 1 0 0 .298 Bellinger cf 4 0 0 0 0 2 .203 Outman dh 3 1 0 0 1 3 .462 Totals 35 5 8 5 2 14

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater lf-cf 4 0 1 0 0 1 .269 Flores 2b 3 0 0 0 1 1 .251 Yastrzemski rf 4 0 0 0 0 1 .221 Mercedes dh 3 1 1 0 0 0 .246 b-Belt ph 1 1 1 0 0 0 .242 Davis 3b 4 1 1 2 0 1 .238 Villar 1b 3 0 0 0 0 1 .175 c-La Stella ph 1 0 0 0 0 1 .242 Wynns c 2 0 0 0 1 1 .205 Johnson cf 1 0 0 0 0 1 .000 a-González ph-lf 2 0 0 0 0 0 .283 Machado ss 3 0 1 0 0 0 .200 Totals 31 3 5 2 2 8

Los Angeles 010 300 100 5 8 1 San Francisco 020 000 001 3 5 1

a-flied out for Johnson in the 5th. b-doubled for Mercedes in the 9th. c-struck out for Villar in the 9th.

E – Muncy (9), Junis (1). LOB – Los Angeles 5, San Francisco 3. 2B – Muncy (11), Lux (16), Belt (8). HR – Betts (25), off Brebbia; Turner (18), off Marte; Davis (5), off Kershaw. RBIs – Lux (33), Betts 3 (59), Turner (77), Davis 2 (23). SB – Slater (7).

Runners left in scoring position – Los Angeles 2 (Outman, Muncy); San Francisco 2 (Flores 2). RISP – Los Angeles 2 for 6; San Francisco 1 for 3.

Runners moved up – Machado, Davis. GIDP – Davis, Slater.

DP – Los Angeles 2 (Muncy, Lux, Freeman; Turner, Lux, Freeman).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw 4⅔ 3 2 1 1 4 66 2.64 Bickford 1⅔ 1 0 0 1 0 16 4.91 Martin, W, 2-0 1⅔ 0 0 0 0 1 8 4.19 Ferguson, H, 6 1⅔ 0 0 0 0 0 14 0.00 Vesia, H, 12 1⅔ 0 0 0 0 2 13 3.15 Kimbrel, S, 20-23 1⅔ 1 1 1 0 1 13 4.26

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 4-3 3 5 3 3 2 5 79 3.05 Brebbia ⅓ 1 1 1 0 0 5 2.47 Rogers 1⅔ 1 0 0 0 2 25 4.68 García 1⅔ 0 0 0 0 2 15 2.89 Marte 1⅔ 1 1 1 0 1 15 5.58 Leone 1⅔ 0 0 0 0 2 14 3.79 Doval 1⅔ 0 0 0 0 2 18 3.07

Inherited runners-scored – Brebbia 2-2. WP – Kimbrel.

Umpires – Home, Dan Bellino; First, Phil Cuzzi; Second, Mark Ripperger; Third, Cory Blaser.

T – 3:08. A – 34,640 (41,915).