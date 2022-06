Major League Baseball box scores for Thursday, June 9, 2022

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Joe rf 4 1 0 0 1 1 .267 Grichuk rf 0 0 0 0 0 0 .266 Blackmon dh 5 1 3 0 0 0 .260 Cron 1b 4 1 1 0 1 1 .285 Rodgers 2b 4 1 1 1 0 1 .259 McMahon 3b 4 0 2 2 0 0 .240 Daza cf 4 0 1 1 0 1 .328 Hampson ss 4 0 2 0 0 0 .254 Hilliard lf 4 0 0 0 0 1 .171 Serven c 4 0 0 0 0 0 .270 Totals 37 4 10 4 2 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 2 0 1 0 0 0 .250 b-La Stella ph 1 0 1 0 0 0 .230 Casali c 0 0 0 0 0 0 .235 Flores dh 4 0 0 0 0 3 .255 Yastrzemski rf-cf 4 0 0 0 0 2 .280 Ruf 1b 4 0 0 0 0 1 .213 Longoria 3b 4 0 1 0 0 0 .230 González lf-rf 3 1 0 0 1 0 .314 Estrada 2b 3 1 1 1 0 1 .274 c-Crawford ph 1 0 1 0 0 0 .223 Wynns c 2 0 2 1 0 0 1.000 a-Pederson ph-lf 2 0 0 0 0 0 .259 Walton ss 3 0 0 0 0 1 .176 Totals 33 2 7 2 1 8

Colorado 000 300 100 4 10 0 San Francisco 020 000 000 2 7 4

a-flied out for Wynns in the 7th. b-singled for Slater in the 7th. c-singled for Estrada in the 9th.

E – Estrada 2 (3), Slater (1), Ruf (2). LOB – Colorado 8, San Francisco 6. 2B – Blackmon 2 (10). 3B – Slater (2), Estrada (1). RBIs – Rodgers (27), McMahon 2 (29), Daza (15), Estrada (24), Wynns (1). CS – McMahon (2).

Runners left in scoring position – Colorado 4 (Daza, Serven 3); San Francisco 2 (Ruf, Flores). RISP – Colorado 3 for 12; San Francisco 1 for 5.

GIDP – Rodgers, Pederson.

DP – Colorado 1 (Cron, Hampson, Cron); San Francisco 1 (Estrada, Walton, Ruf).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 3-6 6⅔ 5 2 2 1 5 99 6.17 Stephenson, H, 3 1⅔ 1 0 0 0 1 20 4.96 Estévez, H, 3 1⅔ 0 0 0 0 2 13 5.50 Colomé, S, 3-4 1⅔ 1 0 0 0 0 11 2.53

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, L, 5-2 5 7 3 2 1 3 100 3.77 Brebbia ⅓ 0 0 0 0 0 5 2.96 Rogers 1⅔ 2 1 1 1 1 24 5.68 McGee 1⅔ 1 0 0 0 0 10 6.91 Littell 1⅔ 0 0 0 0 1 6 5.16

Inherited runners-scored – Brebbia 2-0. HBP – Gomber (Slater).

Umpires – Home, Stu Scheuwater; First, Manny Gonzalez; Second, Alex MacKay; Third, Alan Porter.

T – 2:56. A – 23,780 (41,915).