Major League Baseball box scores for Tuesday, May 23, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 5 0 2 0 0 1 .258 Estrada ss-2b 5 1 1 0 0 2 .306 Davis 3b 4 1 0 0 1 1 .279 Conforto rf 5 2 2 2 0 2 .219 Haniger lf 4 0 1 0 1 0 .213 Yastrzemski cf 2 0 1 0 0 1 .250 a-Schmitt ph-ss 2 0 0 0 0 0 .340 Sabol dh 2 0 1 0 0 0 .286 b-Flores ph-dh 2 0 0 0 0 2 .235 Bailey c 3 0 1 1 1 1 .231 Wisely 2b 2 0 1 0 0 1 .172 c-Johnson ph-cf 1 0 0 1 1 1 .176 Totals 37 4 10 4 4 12

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Gallo 1b 2 0 1 0 1 0 .211 d-Garlick ph-rf 1 0 0 0 0 0 .200 Solano 3b 4 1 1 0 0 1 .269 Kirilloff rf-1b 4 0 0 0 0 1 .306 Buxton dh 4 1 2 2 0 1 .238 Julien 2b 4 0 0 0 0 2 .194 Farmer ss 3 0 0 0 0 2 .288 e-Wallner ph 0 0 0 0 0 0 .000 Castro lf 4 0 0 0 0 1 .226 Vázquez c 3 0 1 0 0 1 .231 Taylor cf 3 1 1 1 0 2 .217 Totals 32 3 6 3 1 11

San Francisco 000 002 200 4 10 1 Minnesota 200 010 000 3 6 0

a-flied out for Yastrzemski in the 6th. b-struck out for Sabol in the 6th. c-walked for Wisely in the 6th. d-grounded out for Gallo in the 8th. e-hit by pitch for Farmer in the 9th.

E – Wade Jr. (4). LOB – San Francisco 10, Minnesota 4. 2B – Sabol (5), Conforto (3), Estrada (11). HR – Conforto (10), off J.López; Buxton (10), off Cobb; Taylor (6), off Cobb. RBIs – Bailey (3), Johnson (3), Conforto 2 (24), Buxton 2 (23), Taylor (15). SB – Buxton (5).

Runners left in scoring position – San Francisco 7 (Wade Jr. 2, Estrada, Bailey 2, Davis 2); Minnesota 1 (Farmer). RISP – San Francisco 1 for 9; Minnesota 0 for 1.

Runners moved up – Estrada. GIDP – Vázquez, Solano.

DP – San Francisco 2 (Wisely, Wade Jr.; Estrada, Wisely, Wade Jr.).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, W, 4-1 7⅔ 6 3 3 1 8 95 2.17 Alexander, H, 3 1⅔ 0 0 0 0 0 11 4.42 Doval, S, 13-14 1⅔ 0 0 0 0 3 19 1.99

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gray 5⅔ 6 2 2 2 6 105 1.82 Moran, H, 4 0 0 0 1 1 10 4.43 Stewart, H, 4 ⅓ 0 0 0 1 1 10 0.00 J.López, L, 1-2, BS, 3-7 1⅔ 2 2 2 0 0 18 2.45 Jax 1⅔ 2 0 0 0 3 18 5.06 Pagán 1⅔ 0 0 0 0 1 9 5.03

Inherited runners-scored – Moran 3-1, Stewart 3-1. HBP – Doval (Wallner).

Umpires – Home, Tony Randazzo; First, Todd Tichenor; Second, Brian Knight; Third, Alex Tosi.

T – 2:40. A – 20,790 (38,544).