Major League Baseball box scores for Wednesday, May 31, 2023

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. McCutchen dh 4 2 3 1 1 0 .273 Reynolds lf 5 1 1 3 0 1 .282 Joe 1b 4 2 3 1 0 0 .255 Castro 2b 4 1 2 1 0 1 .264 Hayes 3b 5 0 2 2 0 1 .221 Suwinski rf 4 0 1 1 1 3 .240 Owings ss 4 0 0 0 0 3 .160 b-Marcano ph-ss 1 0 0 0 0 1 .269 Bae cf 3 3 2 0 1 1 .275 Hedges c 2 0 0 0 0 1 .159 Totals 36 9 14 9 3 12

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 5 1 2 0 0 0 .271 Davis 3b 4 0 2 0 0 1 .282 Yastrzemski cf 3 1 1 0 0 2 .262 a-Slater ph-cf 1 0 0 0 0 0 .370 Flores dh 4 0 1 1 0 2 .233 Sabol lf 4 2 2 0 0 1 .262 Haniger rf 3 0 0 0 1 1 .239 Bailey c 4 0 2 1 0 2 .333 Schmitt ss 3 0 1 1 0 1 .325 Wisely 2b 4 0 1 0 0 1 .179 Totals 35 4 12 3 1 11

Pittsburgh 004 202 001 9 14 1 San Francisco 011 011 000 4 12 2

a-flied out for Yastrzemski in the 7th. b-pinch hit for Owings in the 9th.

E – Hedges (3), Sabol (6), Wisely (4). LOB – Pittsburgh 7, San Francisco 6. 2B – Castro (6), McCutchen (7), Bae (8), Joe (12), Wade Jr. (6). 3B – Hayes (4), Yastrzemski (1). RBIs – McCutchen (21), Castro (18), Hayes 2 (19), Reynolds 3 (36), Joe (17), Suwinski (29), Bailey (12), Flores (16), Schmitt (16). SB – McCutchen (6), Joe (3). CS – Castro (4). SF – Schmitt. S – Hedges 2.

Runners left in scoring position – Pittsburgh 4 (Suwinski, Owings, Marcano, Castro); San Francisco 2 (Wisely, Sabol). RISP – Pittsburgh 7 for 17; San Francisco 3 for 7.

Runners moved up – Hayes, Hedges. LIDP – Owings. GIDP – Wade Jr., Davis, Schmitt.

DP – Pittsburgh 3 (Joe, Owings; Castro, Owings, Joe; Castro, Marcano, Joe); San Francisco 1 (Davis).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Keller, W, 7-1 6⅔ 10 4 4 1 8 101 3.25 Zastryzny 1 0 0 0 0 10 5.59 Moreta ⅓ 0 0 0 0 0 3 1.80 Stephenson 1⅔ 0 0 0 0 2 15 5.14 Ramirez 1⅔ 1 0 0 0 1 17 1.42

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood, L, 1-1 4⅓ 8 6 6 3 4 94 4.80 Walker 1 3 2 1 0 1 17 1.35 Jackson 1⅔ 0 0 0 0 2 11 0.00 Ty.Rogers 1⅔ 1 0 0 0 2 13 1.93 Doval 1⅔ 2 1 1 0 3 19 2.19

Inherited runners-scored – Moreta 1-0, Walker 2-0. HBP – Wood 2 (Joe,Castro). WP – Keller(2), Doval.

Umpires – Home, Erich Bacchus; First, Laz Diaz; Second, Mike Estabrook; Third, Andy Fletcher.

T – 2:32. A – 23,827 (41,915).