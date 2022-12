All-league soccer: NCL I, II, III boys and girls

The Coastal Mountain Conference recently unveiled all-league teams for fall sports.

Here are the all-league teams for North Central League I, II and III boys and girls soccer.

Boys

NCL I

MVP

Nadav Dicovski, Sr., Middletown

First team

Alex Matamoros Acosta, Middletown

Adrian Backus, Sr., Middletown

Matata Mulanda, Sr., Middletown

Wyatt Moore, Sr., Middletown

Francisco (Franky) Sanchez, Sr., Ft. Bragg

Jayson Jara, Sr., Ft. Bragg

Elias Smith, Jr., Ft. Bragg

Justin Santana, Sr., Lower Lake

Pedro Parra, Jr., Lower Lake

Diego Morales, Sr., Lower Lake

Rodalfo Aries, Sr., Clear Lake

Ethan Winter, Jr., Willits

Second team

Edson Aguilar, Jr., Middletown

Ryan Schneider, Sr., Middletown

Emmanual Montes, Jr., Middletown

Jose Diaz Rodriguez, Jr., Ft. Bragg

Ricky Ceja, Jr., Ft. Bragg

Irving Duran, So., Ft. Bragg

Librada Villalobos, Sr., Lower Lake

Juan Perez, Fr., Lower Lake

Guillermo Fernandez, Jr., Lower lake

Nolan Ewing, So., Clear Lake

Kyle Ewing, Jr., Clear Lake

Zahyr Lopez, Fr., Willits

Honorable mention

Bodhi Moore, So., Middletown

Ryan Reed, Sr., Middletown

Santiago Salinas-Moreno, Jr., Ft. Bragg

Jose Solorio Corona, Sr., Lower Lake

Maico Carrillo, Sr., Clear Lake

Luce Richley, Jr., Willits

Deon Smith, Jr., Willits

NCL II

MVP

William Ulloa, Jr., Calistoga

Julian Mahrer, Jr., Sonoma Academy

First Team

Nico Scarpulla, Sr., Sonoma Academy

Jake Koida, Sr., Sonoma Academy

Charlie De Alessi, Jr., Sonoma Academy

Ian Ross, Jr., Sonoma Academy

Josue Perez, Jr., Calistoga

Christian Ramirez, Sr., Calistoga

Diego Flores, So., Calistoga

Brandon Fructuoso, Sr., Roseland Collegiate Prep

Stephen Torales, Sr., Anderson Valley

Jafet Lopez Rivera, Sr., Tomales

Tony Del Toro, Sr., Credo

Second team

Victor Jennings, So., Sonoma Academy

Matteo Zanin, So., Sonoma Academy

Roman Cushman, Sr., Sonoma Academy

Noel Sarabio, So., Calistoga

Jesus Espinoza, Jr., Calistoga

Carlos Aviña, Jr., Calistoga

Giovanni Chavez, Jr., Roseland Collegiate Prep

Juan Luis Orozco, Sr., Roseland Collegiate Prep

Noel Gutierrez, Jr., Tomales

Jesse Pelkonen, Jr., Credo

Grayson Worden, Jr., Technology

Honorable mention

Kellen Kramer, So., Sonoma Academy

Logan Castro, Jr., Sonoma Academy

Diego Perez, Fr., Calistoga

Alan Robledo, So., Calistoga

Giovanni Rizo, Jr., Roseland Collegiate Prep

Christian Garcia, Jr., Roseland Collegiate Prep

Jose Pareda, Sr., Anderson Valley

Carlos Macias, Sr., Tomales

Isador Shalev, Sr., Credo

Jonathon Gopar, Jr., Technology

NCL III

MVP

Fernando Lopez, So., Pt. Arena

First team

Alexis Ramirez, Sr., Pt. Arena

Trinidad Villagomez, Jr., Pt. Arena

Cody Chavez, So., Pt. Arena

Daniel Fuentez, Sr., Pt. Arena

Yoel Ephraim, Sr., Mendocino

Theo Hahn, So., Mendocino

Markus Oliveira, So., Mendocino

Sammy Avalos, Sr., Upper Lake

Manny Villalobos, Sr., Upper Lake

Erik Quintero, Sr., Potter Valley

Second team

Andrew Gonzales, So., Pt. Arena

Jesus Zuniga, Jr., Pt. Arena

Jael Orsini, So., Pt. Arena

Abel Garvin, So., Mendocino

Beau Breton, So., Mendocino

Pablo Salmon, So., Mendocino

Erick Espinoza, Sr., Upper Lake

Jaden Nunez, Fr., Upper Lake

Linda Sanchez, Sr., Potter Valley

Raul Gonzalez, Sr., Potter Valley

Mariano Jaime, So., Geyserville

Honorable mention

Orlando Sanchez, Sr., Pt. Arena

Dauki Bechtol, Jr., Pt. Arena

Clayton Hunter, So., Mendocino

Jack Wilson, Jr., Mendocino

Jonathan Pulido, Sr., Upper Lake

Xavier Snow, Jr., Upper Lake

Nick Barnes, So., Upper Lake

Jose Fausto, So., Potter Valley

Ivan Aguilar, Fr., Potter Valley

Cristian Jimenez, Fr., Geyserville

David Sandoval, Fr., Geyserville

Girls

NCL I

MVP

Jenna Tufo, Fr., Middletown

Ashton Fiske, Sr., Clear Lake

First team

Krystal Ocken, So., Middletown

Shay Tufo So., Middletown

Autumn Clark, Fr., Middletown

Kamilah Chairez, Sr., Middletown

Nancy Alejandra, Sr., Clear Lake

Grace Gomez, Sr., Clear Lake

Anyssa Perez, Sr., Clear Lake

Brianna Knight, Sr.,Clear Lake

Caroline Comer, Sr., Ft. Bragg

Nichole Rossi, Sr., Ft. Bragg

Hanah Barocio, Sr., Lower Lake

Karina Mendoza, Sr., Willits

Second team

Sophie Yebra, Fr., Middletown

Calista Hoskins, Sr., Middletown

Laylanee Ramundo, Jr., Middletown

Ashley Pyorre, Sr., Clear Lake

Giselle Carbajal, Fr., Clear Lake

Kambrhea Cresto, Fr., Clear Lake

Amy Ku Pech, Sr., Ft. Bragg

Andrea Romero, Sr., Ft. Bragg

Jasmine Calderon, Sr., Lower Lake

Ella Garman, Sr., Willits

Honorable mention

Serenity Thompson, So., Middletown

Bella Alcantra, Fr., Middletown

Kiley Bartel, Sr., Clear Lake

Emma Hawk, Sr., Clear Lake

Jasmine Munoz, Sr., Lower Lake

Yaritza Cruz Sr., Lower Lake

Shayle Sanchez, Sr., Willits

Marisol Martinez, Sr., Willits

Perla Ramos-Olvera, Sr., Ft. Bragg

Avery Epperson, Jr., Ft. Bragg

lsliana Morris, Fr., Ft. Bragg

NCL II

Co-MVPs

Maddy Young, Sr., Upper Lake

Stevie Lundquist, Jr., Mendocino

First team

Vanessa Lopez-Becerra, Sr., Upper Lake

Tristin Rhodes, Sr., Upper Lake

Ashyln Rhodes, So., Upper Lake

Tatum Salas, Sr., Upper Lake

Alexa Navarrete, So., Calistoga

Karen Gonzalez, Sr., Tomales

Lillyan Fullwood, Sr., Technology

Sage Starkweather, So., Mendocino

Ani Lambrecht, Sr., Credo

Matiri Gilbert, Fr., Credo

Maria Teresa Kaufman-Ott, Jr., Credo

Second team

Nya Marks, Jr., Upper Lake

Kat Lopez-Geary, Jr., Upper Lake

Kali Minnis, So., Upper Lake

Xitali Lopez, So., Calistoga

Natalia Gutierrez, So., Tomales

Itzel Silva, Roseland Collegiate Prep

Maliea Deniz, So., Technology

Kaya Deluca, Sr., Mendocino

Aidyn Cresalia-Clark, Fr., Credo

Jessica Simmons, Sr., Credo

Honorable mention

Jayme Zimmerschied, Jr., Upper Lake

Kennia Clavel, So., Calistoga

Izabella Gutierrez, Sr., Tomales

Lailany Silva, Roseland Collegiate Prep

Bella Godleski, Technology

Makayla Dauenhaur, So., Mendocino

Emily Sheehan, So., Credo

Kendell Lan, Jr., Credo