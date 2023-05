Major League Baseball box scores for Monday, May 29, 2023

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Moniak lf 5 0 1 0 0 2 .318 Trout cf 4 1 2 1 1 2 .283 Ohtani dh 4 1 0 0 0 2 .263 Renfroe rf 4 0 0 0 1 3 .248 Drury 1b-2b 4 1 2 3 1 2 .249 Thaiss c 5 2 3 1 0 1 .300 Urshela 3b 5 0 0 0 0 2 .310 Rengifo 2b 2 0 0 0 1 1 .200 Walsh 1b 0 1 0 0 1 0 .111 Neto ss 2 0 0 1 0 1 .254 Totals 35 6 8 6 5 16

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Ti.Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .268 Benintendi lf 4 1 1 0 0 0 .270 Robert Jr. cf 4 0 0 0 0 3 .251 Jiménez rf 4 1 2 2 0 1 .269 Moncada 3b 4 0 0 0 0 3 .268 Vaughn dh 3 1 2 1 0 0 .244 Sheets 1b 3 0 0 0 1 1 .250 1-Frazier pr 0 0 0 0 0 0 .238 González 2b 3 1 1 1 0 1 .206 b-Burger ph 1 0 0 0 0 0 .248 Zavala c 2 0 1 0 0 1 .160 a-Grandal ph-c 2 0 0 0 0 0 .258 Totals 34 4 8 4 1 11

Los Angeles 400 000 020 6 8 0 Chicago 100 110 001 4 8 1

a-flied out for Zavala in the 7th. b-popped out for González in the 9th.

1-ran for Sheets in the 9th.

E – Moncada (2). LOB – Los Angeles 10, Chicago 5. 2B – Moniak (3), Benintendi (15). HR – Drury (9), off Kopech; Thaiss (3), off Kopech; Vaughn (7), off Canning; González (2), off Canning; Jiménez (5), off Estévez. RBIs – Drury 3 (27), Thaiss (13), Neto (18), Trout (29), Jiménez 2 (19), Vaughn (36), González (10). SB – Thaiss (1). SF – Neto.

Runners left in scoring position – Los Angeles 4 (Rengifo, Ohtani 3); Chicago 1 (Grandal). RISP – Los Angeles 2 for 9; Chicago 1 for 4.

Runners moved up – Urshela. GIDP – Benintendi.

DP – Los Angeles 1 (Rengifo, Neto, Drury).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Canning, W, 4-2 6⅔ 6 3 3 0 9 87 4.89 Joyce, H, 1 1⅔ 1 0 0 0 2 12 0.00 Devenski, H, 5 1⅔ 0 0 0 0 0 10 2.70 Estévez, S, 13-13 1⅔ 1 1 1 1 0 18 1.50

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Kopech, L, 3-5 4⅓ 5 4 4 2 10 102 4.52 Santos 1 0 0 0 0 0 15 2.20 Middleton 1⅔ 0 0 0 1 3 20 1.45 Hendriks 1⅔ 3 2 2 1 0 27 18.00 Bummer 1⅔ 0 0 0 1 3 20 8.00

Inherited runners-scored – Santos 1-0. HBP – Kopech 2 (Ohtani,Neto), Estévez (Vaughn). WP – Kopech(2).

Umpires – Home, John Libka; First, Clint Vondrak; Second, James Hoye; Third, D.J. Reyburn.

T – 2:49. A – 23,599 (40,241).