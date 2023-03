Major League Baseball box scores for Thursday, March 30, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b-lf 3 0 0 0 1 0 .000 Conforto rf 4 0 1 0 0 2 .250 Flores 3b 3 0 0 0 1 1 .000 Pederson dh 3 0 0 0 1 3 .000 Yastrzemski cf 2 0 0 0 0 2 .000 a-Davis ph-1b 2 0 0 0 0 2 .000 Estrada 2b 4 0 2 0 0 1 .500 Crawford ss 3 0 0 0 0 2 .000 Sabol lf 2 0 0 0 0 1 .000 b-Villar ph 1 0 0 0 0 0 .000 Wisely cf 0 0 0 0 0 0 --- Pérez c 2 0 1 0 0 1 .500 c-Beaty ph 1 0 0 0 0 1 .000 Bart c 0 0 0 0 0 0 --- Totals 30 0 4 0 3 16

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 4 0 1 1 0 3 .250 Judge cf-rf 4 1 2 2 0 2 .500 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 1 .250 Stanton rf 4 0 1 0 0 1 .250 1-Florial pr-cf 0 0 0 0 0 0 --- Donaldson 3b 4 1 1 0 0 2 .250 Torres dh 3 2 1 2 1 0 .333 Cabrera lf 4 0 0 0 0 4 .000 Trevino c 3 1 1 0 0 2 .333 Volpe ss 2 0 0 0 1 1 .000 Totals 32 5 8 5 2 16

San Francisco 000 000 000 0 4 0 New York 100 200 20x 5 8 0

a-struck out for Yastrzemski in the 7th. b-flied out for Sabol in the 7th. c-struck out for Pérez in the 8th.

1-ran for Stanton in the 8th.

LOB – San Francisco 6, New York 5. HR – Judge (1), off Webb; Torres (1), off Webb. RBIs – Judge 2 (2), Torres 2 (2), LeMahieu (1). SB – Estrada (1), Volpe (1), Torres (1).

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Villar, Sabol); New York 3 (Rizzo 2, Cabrera). RISP – San Francisco 0 for 3; New York 3 for 9.

Runners moved up – Donaldson, Torres. GIDP – Flores.

DP – New York 1 (Volpe, LeMahieu, Rizzo).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, L, 0-1 6⅔ 4 4 4 2 12 92 6.00 Brebbia 1⅔ 3 1 1 0 3 23 9.00 Ty.Rogers 1⅔ 1 0 0 0 1 11 0.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Cole, W, 1-0 6⅔ 3 0 0 2 11 95 0.00 Peralta, H, 1 1 0 0 0 2 14 0.00 Loáisiga, H, 1 ⅓ 0 0 0 0 0 2 0.00 Marinaccio 2⅔ 0 0 0 1 3 39 0.00

Inherited runners-scored – Brebbia 1-1, Loáisiga 1-0.

Umpires – Home, Laz Diaz; First, Andy Fletcher; Second, Erich Bacchus; Third, Mike Estabrook.

T – 2:33. A – 46,172 (47,309).