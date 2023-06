Prep boys tennis: NBL, VVAL All-League teams

Here are the All-League boys tennis teams from the North Bay League and Vine Valley Athletic League, voted on by league coaches.

NBL

Player of the Year:

Jonathan Doughtie, So., Analy

First team, singles:

Chase Carter, Sr., Maria Carrillo

Luke Negri, Jr., Maria Carrillo

Gabe Smith, Sr., Windsor

Aiden Buerger, So., Cardinal Newman

Second team, singles:

Joey Manfredi, Jr., Maria Carrillo

Gavin Marcotte, Jr., St. Vincent

Jackson Brown, So., Ukiah

Davis Walsh, Fr., Cardinal Newman

Akira Gomez, Jr., Montgomery

First team, doubles:

Gavin Baker, Jr./Jackson Dorr, Sr., Maria Carrillo

Brydan Aguirre, Jr./Josh Buerger, So., Cardinal Newman

Matthew Lee, Fr./ Adrian Chau, So., Maria Carrilllo

Dante Natale, Jr./Nolan Postal, Sr., Cardinal Newman

VVAL

Player of the Year:

Ethan Kincaid, Vintage

First team:

Will Bollinger, Justin Siena

Andy Bai, Petaluma

Petar Zivkovic, Napa

Arman Shakeri, Vintage

Stefan Shakeri,Vintage

Jackson Radar, Casa Grande

Tyler Heuett, Casa Grande

