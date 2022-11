The Coastal Mountain Conference recently unveiled all-league teams for fall sports.

Here are the all-league teams for North Central League I, II and III volleyball.

NCL I

MVP

Netzach Hernandez Diaz, Sr., Roseland University Prep

FIRST TEAM

Yuri Hernandez, Sr., Roseland University Prep

Vanessa Estrada, Sr., Roseland University Prep

Isabel Ortiz, Jr., Roseland University Prep

Sierra Bruch-Yates, Sr., Clear Lake

Abby Mertle, Sr., Clear Lake

Carmen Velazquez, Jr., Fort Bragg

SECOND TEAM

Stella Hill, Sr., Clear Lake

Lemara Hendricks, So., Fort Bragg

Maddie Triplett, Sr., Fort Bragg

Skyler Williams, Sr., Middletown

Jaidyn Brown, Sr., Middletown

Ella White, Sr., St. Helena

Camryn Donahoo, So., Cloverdale

HONORABLE MENTION

Casey Baraz, Sr., St. Helena

Miriam Pulido, Sr., Cloverdale

Laila Britton, Sr., Willits

Avery Adamcyk, Sr., Lower Lake

NCL II

MVP

Francesca Zanin, Sr., Sonoma Academy

Talia Roche, Sr., Sonoma Academy

FIRST TEAM

Sydney Shayewitz, So., Sonoma Academy

Amaya Quintana, Sr., Sonoma Academy

Noelia Corazon, Sr., Roseland Collegiate Prep

Estrella Catalan, Sr., Roseland Collegiate Prep

Madison Noble, Sr., Upper Lake

SECOND TEAM

Lailany Silva, Sr., Roseland Collegiate Prep

Taylar Minnis, Sr., Upper Lake

Nathaly Velasco, Sr., Upper Lake

Abby Hupp, Sr., Credo

Vienna Lindner, Jr., Credo

Grace Galindo, Sr., Calistoga

HONORABLE MENTION

Valeria Queipo, Sr., Calistoga

Bethany Barker, Jr., Victory Christian Academy

Camryn Shirley, Jr., Victory Christian Academy

Abby Gonzalez, Sr., Tomales

Anastasia Bonini, Sr., Tomales

Ava Sanchez, Jr., Technology

Amy Guido, Fr., Technology

NCL III

MVP

Anika Ellis, Sr., Anderson Valley

Ashlyn McElroy, Sr., Mendocino

FIRST TEAM

Georgia McClure, Sr., Mendocino

Kalea Hawkins, So., Mendocino

Sydney Blagg, Sr., Mendocino

Kozara Johnson, Sr., Anderson Valley

Willow Douglass-Thomas, Sr., Anderson Valley

Samantha Wood, So., Potter Valley

SECOND TEAM

Addia Williams, Sr., Mendocino

Lisset Ochoa, Sr., Anderson Valley

Jaqui Gutierrez, Jr., Potter Valley

Kylee De Lapo, Sr., Potter Valley

Avery Spangler, Sr., Point Arena

Nayeli Orozco, Sr., Point Arena

HONORABLE MENTION

Canella Coleman, Sr., Round Valley

Carmen Davila, Sr., Round Valley

Savanna Athey, So., Laytonville

Jasmine Rubie, So., Laytonville

Arais Orozco, Sr., Geyserville

Fatima Ruiz, Sr., Geyserville