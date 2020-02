Local prep and college scores and schedule

High school boys basketball

Friday’s Results

NBL Redwood

AT EL MOLINO

Rancho Cotate 16 13 21 22 — 72

El Molino 16 10 14 22 — 62

RC: Pengle 23, Vundra-Walle 9, Scott 7, Candelaria 7.

EM: Woolsey 20, Atkinson 11, Perez 7, Feige 6.

Records: RC 13-13, 6-4 NBLR; EM 3-23, 1-9.

NCLII

AT ST. VINCENT

Credo 10 7 20 23 — 60

St. Vincent 13 12 19 19 — 63

StV: Joe Sartori 17 (5 3s), Vince Gawronski 13, Tyler Pease 12, Rory Morgan 10 (8 rebs.).

Note: Miguel Bunting, in first game back from injury, hit game-winning 3 at the buzzer.

High school boys rugby

AT ELSIE ALLEN

Jesuit 31 12 — 43

Elsie Allen 0 24 — 24

EA: Gavin Hals 5, Joshua Silvestri 5, Sergio Koutsikous 5, Jeremiah Ware 5, Dylan Qarase 2, Vincent Martinez 2.

High school girls soccer

Friday’s Result

VVAL

AT SONOMA VALLEY

Justin-Siena 0 1 — 1

Sonoma Valley 2 2 — 4

SV goals: August Andi 2, Alexia Contreras 2. Assists: Caroline Studdert 2, Shauna Johnston, August Andi.

JC baseball

AT CAÑADA COLLEGE

Santa Rosa JC 120 000 102 — 6 12 1

Cañada College 101 000 000 — 2 6 2

WP: Nik Kamages. S: Jake Marquez: LP: Adam Bever

SRJC: Joe Lampe 3x4, 2B, 3R, 3 SB, 2 RBI; Logan Douglas 2x4, R, 2 RBI; Blake McDonald: 4x6, 2B, 2 RBI; Hayden Klemenok: 2x4, R.

Records: SRJC 8-0, Canada 2-3.

SSU men’s basketball

CCAA

AT SONOMA STATE

San Francisco State 34 35 — 69

Sonoma State 36 42 — 78

SSU: Nick Klarman 23 (10 rebs., 6 3s); Wesley Gilbert 20 (6 rebs, 4 3s); Isaac Davidson 12, Michael Smith 10.

Records: SSU 4-18, 3-14 CCAA; SFSU 8-16, 5-12

SSU women’s basketball

CCAA

AT SONOMA STATE

San Francisco State 13 20 11 16 6 — 66

Sonoma State 19 13 19 9 17 — 77

SSU: Kylie Kiech 22 (5 rebs., 5 3s); Sophie Northern 20 (4 rebs., 4 3s); Ugochi Anudokem 10 (16 rebs.); Kim Savio 10 (5 rebs.)

Records: SSU 14-8, 10-7 CCAA; SFSU 1-19, 1-16

Note: Kiech became 6th player to score 1,000 points in SSU women’s basketball history.

Sunday's schedule

WOMEN’S COLLEGE TENNIS

Pacific West Conference

Stanislaus State at Sonoma State, Noon