Local prep and college scores and schedule

High school girls soccer

NCS Playoffs

First Round

Division 2

AT MONTGOMERY

Washington 0 0 — 0

Montgomery 2 1 — 3

Montgomery goals: Micky Rosenbaum 2, Abria Brooker. Assists: Angelica Barragan 2, Noemi Monroy.

Division 2

AT CASA GRANDE

Casa Grande 4, Alameda 1

Casa Grande goals: Heather Mahoney, Marisol Vargas, Taylor Ingram, Natalie Labanowski .

Casa Grande assists: Erin Stanley, Natalie Labanowski.

Next: 3:30 p.m. Saturday at Tamalpais.

Division 2

AT MARIA CARRILLO

Concord 0 1 — 1

Maria Carrillo 1 1 — 2

Maria Carrillo goals: Maddie Gmitter. Ashley Frye. Assists: Julia Pell, Clara Gullixson.

Division 3

AT PETALUMA

Tennyson 0 0 — 0

Petaluma 5 1 — 6

Petaluma goals: Abby Sanchez, Ele Burnett, Lauren Hazel 2, Melissa Rocha 2.

Division 4

AT CARDINAL NEWMAN

El Molino 0 0 — 0

Cardinal Newman 5 2 — 7

Cardinal Newman goals: Natalia Belmonte 2, Izzy Wright 2, Calla Liu, Sydney Bellman, Annabelle Vaughan.

Cardinal Newman assists: Mimi Rechin, Tori Holden, Samantha Fenske.

Notable: Cardinal Newman goalies Paige Foster and Claire Hernandez posted the shutout.

Division 4

AT RICHMOND

Sonoma Academy 5, Salesian 2

Sonoma Academy goals: Sophie Vargas 3, Quoya Mann 2.

Next: vs. No. 2 seed Marin Academy on Saturday.

High school boys basketball

NCS Playoffs

First Round

Division 4

AT HEALDSBURG

Ygnacio Valley 4 2 16 10 — 32

Healdsburg 20 13 11 11 — 55

Ygnacio Valley: Alan Lloyd 11.

Healdsburg: Dylan Hayman 26, Graham MacDonald 8.

Records: Ygnacio Valley 13-14; Healdsburg 25-3

High school boys golf

El Molino Invitational

AT NORTHWOOD GOLF CLUB

Team Scores

Santa Rosa 217, El Molino 239, Cardinal Newman 251, Windsor 251, Benicia 274, Healdsburg N/A

Top 3 Individuals

Max Taylor (Santa Rosa) 39, Carter Aidt (Benicia) 41, Jonah Musson (Santa Rosa) 43.

Thursday's schedule

COLLEGE BASEBALL

Nonconference

Cabrillo at Santa Rosa JC, 2 p.m.

WOMEN’S COLLEGE TENNIS

Nonconference

Chabot at Santa Rosa JC, 10 a.m.

MEN’S COLLEGE TENNIS

Nonconference

Chabot at Santa Rosa JC, 1 p.m.