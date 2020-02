Local prep and college scores and schedule

College softball

Nonconference

AT ROHNERT PARK

Academy of Art 000 000 0 — 0 2 0

Sonoma State 100 010 x — 2 5 2

WP: Teri Danenberg, 3-2; LP: Hannah Rose Balke, 1-8; SV: Nicole Sarra,Nicole, 1

Sonoma State: Amber Orchard 2x2, 2B; Cassidy Romano 2x2, 3B, run, SB; Julie Davis 1x3, run, SB; Giana Hays, RBI, SB; Alyssa Caballero, RBI.

Second Game

Academy of Art 100 002 0 — 3 7 2

Sonoma State 211 013 x — 8 12 2

WP: Raquel Chaidez, 1-0; LP: Haley Arnold-Jolley, 0-2

Sonoma State: Cameron Kirtlan 2x3, HR, 3 RBI, SB; Giana Hays 2x3, 3 runs, 2 SB; Nicole Renner 1x3, HR, RBI, 2 runs; Alee Balanon 2x3, run, SB; Alyssa Caballero 2x3, 2B; Julie Davis 1x3, run; Jordyn Martinez 1x2; Sierra Moffett 1x2, RBI; Amber Orchard RBI, SB.

Men’s college golf

Bay Area Invitational

AT PLEASANTON

At Ruby Hill Golf Club

Par 72; Yards 7,020

Final Team Scores

(Top 5 of 15)

1. CSU East Bay 293-280-303—876 +12

2. Chico State 290-286-303—879 +15

3. CSU Monterey Bay 295-294-291—880 +16

4. Concordia (Oregon) 289-289-305—883 +19

5. Sonoma State 288-292-306—886 +22

Final Sonoma State Scores

T9. Maximilian Morris 76-73-71—220 +4

T14. Devin Gregg 70-73-78—221 +5

T14. Thomas Jenkins 68-74-79—221 +5

T27. Dylan Otto 74-72-78—224 +8

T45. Blake Bourelle 77-74-79—230 +14

JC baseball

Big 8 Conference

AT SANTA ROSA JC

Sierra 000 005 000 — 5 8 0

Santa Rosa JC 001 304 00x — 8 11 1

WP: Nik Kamages. LP: Jakob Frederick. SV: Nick Andrakin

Santa Rosa JC: Joe Lampe: 3x5, 3B, 2B, run, 2 RBI; Ryan Miller 2x4, RBI; Heyden Klemenok 3x3, 2 2B, 2 runs, RBI; Logan Douglas, HR; Antonio Omphroy 1x3, 2B, 2 runs.

Records: Sierra: 13-3, 0-1; Santa Rosa JC 14-0, 1-0

Next: 2 p.m. Thursday, at Sierra in Rocklin.

High school girls soccer

NCS Playoffs

Semifinals

Division 4

AT CARDINAL NEWMAN

Piedmont 0 0 — 0

Cardinal Newman 4 1 — 5

Cardinal Newman goals: Izzy Wright 3, Mimi Rechin, Calla Liu. Assists: Calla Liu 3, Victoria Holden 2.

Notable: Cardinal Newman goalie Paige Foster posted the shutout.

Records: Piedmont 6-8-4; Cardinal Newman 16-3-1

Next: Cardinal Newman will take on Marin Academy for the championship either Friday or Saturday.

High school boys tennis

Nonconference

AT MARIA CARRILLO

Campolindo 5, Maria Carrillo 2

Singles: Benji Goldblatt (C) d. Pranav Thyagarajan 6-3, 6-3; Chris Leung (MC) d. Josh Fleming 6-3, 7-6 (9-7); Sanjeev Sarin (C) d. Lakshman Sundaram 7-6 (7-5), 6-2; Noam Ayalon (C) d. Satura Cry 6-4, 6-4.

Doubles: Kyle Lee-Kendle Lee (MC) d. Cooper Schnurr-Max Campos 4-6, 6-4, 6-3; Ivan Zemsky-Tyler Panos (C) d. Ian Olliffe-Blake Moeller 4-6, 6-4, 6-3; Jake Hammerman-Jake Young (C) d. Conner Chang-Jayden Nguyen 7-6 (7-5), 6-4.

Record: Maria Carrillo 1-1

AT WINDSOR

Sonoma Valley 5, Windsor 2

Singles: Carlos Rubio (SV) d. Devin Albini; Dorian Cabalo (W) d. Sky Staes 7-6, 2-6, 10-2; Lucas Llodra (SV) d. Matt Celli 7-6, 5-7, 2-10; Julian Hewitt (SV) d. Gabe Smith 6-3, 6-0.

Doubles: Dom Garcia-Sean Tomany (SV) d. Dante Mendoza-Gavin 7-6, 6-7, 10-8; Jack Turner-Mason Cox (SV) d. Philip Kvamme-Jesse Guiterrez 6-2, 6-1; Carter Daniel-Will Coolidge (W) d. Nico Citanzaro-Drew Hengehold 6-4, 6-2.

Wednesday's schedule

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

NCS Semifinals

Division 5

San Domenico at Clear Lake, 7 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

NCS Semifinals

Open Division

Cardinal Newman vs. Salesian at Pinole Valley High School, 6 p.m.

Division 5

Upper Lake at Cloverdale, 7 p.m.

Division 6

Credo at Laytonville, 7 p.m.

Tomales at Calistoga, 7 p.m.

HIGH SCHOOL BOYS SOCCER

NCS Semifinals

Division1

Clayton Valley Charter at Montgomery, 5 p.m.

HIGH SCHOOL GIRLS SOCCER

NCS Semifinals

Division 2

Maria Carrillo at Montgomery, 7 p.m.

Division 3

Petaluma at Acalanes, 7 p.m.