Local prep and college scores and schedule

Tuesday's results

Women’s college golf

Tim Tierney Pioneer Shootout

AT ALAMEDA

Final Team Scores

Top 10 of 18

1. Cal State San Marcos 304-293—597 +21

2. Simon Fraser 322-287—609 +33

3. Academy of Art 306-307—613 +37

4. Biola 327-295—622 +46

5. Concordia (Oregon) 307-316—623 +47

T6. Sonoma State 324-305—629 +53

T6. Western Washington 326-303—629 +53

8. Cal State L.A. 320-311—631 +55

9. George Fox 320-315—635 +59

10. Cal State East Bay 327-311—638 +62

Final Sonoma State Scores

T21. Cristina Picariello 80-76—156 +12

T24. Jasmine Monas 82-75—157 +13

T30. Samantha Cabunag 77-81—158 +14

T43. Lexi Nielsen 89-73—162 +18

T71. Courtney Cervellin 85-85—170 +26

Women’s college basketball

CCAA Tournament

AT SAN MARCOS

Sonoma State 13 4 21 13 — 51

CS San Marcos 14 19 15 17 — 65

Sonoma State scoring: Sophie Northern 13, Serena Santos 11, Ugochi Anudokem 11, Kylie Kiech 7, Kim Savio 4, Shauna Jackson 3, Kianna Maldia 2.

Sonoma State leaders: 3-point firld goals, Northern 2, Santos 2; Rebounds, Anudokem 9, Northern 5, Kiech 5, Savio 5; Assists, Santos 2, Anudokem 2, Savio 2; Blocks, Savio 2.

Records: SSU 15-13,11-11; San Marcos 24-4,18-4

JC baseball

Big 8 Conference

AT SACRAMENTO

Santa Rosa 000 020 001 — 3 10 0

Sacramento City 100 300 02x — 6 10 2

WP: Dennis Boatman; LP: Nik Kamages

Santa Rosa JC: Joe Lampe: 3x5, 2 2B, run, RBI; Ryan Miller 4x5, 2B, 2 RBI.

Records: SRJC 15-2, 2-2; Sacramento 15-2, 3-1

Next: 2 p.m. Thursday vs. Sac City at Santa Rosa.

High school girls soccer

CIF NorCal Playoffs

First Round

Division II

AT LOS GATOS

Maria Carrillo 1 3 — 4

Los Gatos 1 0 — 1

Maria Carrillo goals: Cassady Carpenter, Carina Fernandez, Ashley Frye, Julia Pell.

Maria Carrillo assists: Clara Gullixson, Ally Fisicaro.

Division III

AT MONTGOMERY

Bradshaw Christian 0 0 — 0

Montgomery 3 2 — 5

Montgomery goals: Abria Brooker, Noemi Monroy, Angelica Barragan, Paola Gomez, Kalani Gonzales.

Montgomery assists: Boston Girman 2, Christina Cawood, Paola Gomez, Natalie Wilmarth.

Records: Bradshaw Christian 15-3-1, 9-1; Montgomery 19-4, 10-2

High school boys golf

NBL-Redwood

AT FOUNTAINGROVE

Par 36

Santa Rosa 244, Cardinal Newman 273

Santa Rosa: Max Taylor 43, Jonah Musson 43, Max Townsend 50, Colin Sullivan 51, Christian Cacho 60, Lucas Shimetz 57.

Cardinal Newman: Dylan McNeany 55, Tyler Sheppard 54, Isaac Rico 56, Jared Doolittle 57, Mitch Wilson 51, Owen Hamblin 57.

High school baseball

Nonleague

AT RANCHO COTATE

Redwood 041 006 0 — 11 13 1

Rancho Cotate 000 040 0 — 4 8 2

WP: Nick Welch; LP: Jacob Greiner

Redwood: Alex Hagen 2x3; Nick Welch 2x3.

Rancho Cotate: Brandon Proschold 2x4; Cameron Duran 2x3; Michael O’Daniel 2x4.

AT KENTFIELD

Petaluma 010 030 2 — 6 4 2

Marin Catholic 102 011 0 — 5 6 3

WP: Mario Zarco

Petaluma: Garret Lewis 1x4, 2 RBI; Zarco 2 RBI; Joe Brown 1x3; Nate Zimmerman 1x3.

AT MILL VALLEY

Maria Carrillo 000 102 1 — 4 9 2

Tamalpais 202 230 x — 9 11 1

WP: Alex Dargan; LP: Bryce Veler

Monday’s Result

AT PETALUMA

Redwood 000 100 3 — 4 6 2

Casa Grande 001 000 0 — 1 7 3

WP: Roy (6 IP, 5H, ER, 5K); LP: Nick Tobin (2 IP, 3H, R)

Redwood: Roy 1x3, R, RBI.

Casa Grande: Cole Santander 2x3, RBI; Nick Orella 2x3, R.

Records: Redwood 2-1; Casa Grande 0-1

High school softball

Nonleague

Monday’s Result

AT SEBASTOPOL

Novato 100 00 — 1 2 1

Analy 711 02 — 11 13 0

WP: O. Francheschi; LP: A. Ingels

Novato: G. Winnett 1x1; A. Brandt 1x1, 2B, RBI

Analy: E. Gorath 3x4, 2B, 5 RBI; C. Hadrich 1x2, RBI; O. Francheschi 3x4; C. Cordoza 2x4, 2 RBI; C. Caughie 2x3, 2 RBI; E. Bowen 1x2; C. Courts 1x2.

High school boys tennis

NBL-Oak

AT MARIA CARRILLO

Maria Carrillo 7, Elsie Allen 0

Singles: Taro Zingg (MC) d. Adam Lazik 6-0, 6-1; Blake Moeller (MC) d. Clayton Owens 6-0, 6-0; Jayden Nguyen (MC) d. Billy Seng 6-0, 6-0; Landon Luong (MC) d. Daniel Rodriguez 6-0, 6-0.

Doubles: MC won all doubles by default.

Record: Maria Carrillo 3-1, 1-0

AT CARDINAL NEWMAN

Cardinal Newman 7, Healdsburg 0

Singles: Joey Greco d. Vikram Johnson 7-5, 6-1; Chase Carter d. Nikhil Bansal 6-3, 6-2; Clayton Farrow d. Geddy Frey 6-2, 6-2; Andy Cai d. Levi Frey 3-6, 6-2, 7-5.

Doubles: Nathan Roman-Bennett Stafford d. Avery Bilman-Phil Helfrick 6-2, 6-4; Paul Munsell-Nolan Postal d. Luca Lumetta-Alex Dominguez 6-4, 7-6 (7-4); Charlie Oandason-Quinn Zakasky d. Jessy Cobb-Logan Lumetta 2-6, 6-4, 10-8.

Record: Cardinal Newman 2-2

AT SEBASTOPOL

Analy 6, El Molino 0

Singles: Nick Kraemer (A) d Joey Bull 6-1, 6-2; Henry Baggett (A) d Ryan Palmer 6-1, 6-0; Steven Doody (A) d. Luka Herron 6-0, 6-2.

Doubles: Leo Galbraith-Quinn Adair (A) d Lucca Pinetti-Liam Entriken 6-0, 6-1; Lucas Morris-Clayton Christensen (A) d Jayden DeWitt-Romeo Mitchell 6-0, 6-1; Artur Dos Santos-Liam Kelly (A) d Garrett Kinderman-Ladarian James Gambol 6-3, 6-1.

Record: Analy 1-0 league

AT WINDSOR

Windsor 5, Ukiah 0

Singles: Devin Albini (W) d. Noah Whelan 6-1,6-0; Dorian Cabalo (W) d. Frederico Mistretta 6-1, 6-0; Gabe Smith(W) d. Max Shanahan 6-4, 6-1.

Doubles: Dante Mendoza-Matthew Celli (W) d. Braden Goates-Urlik Hesmyr 6-2, 6-0; Philip Kvamme- Jesse Guiterrez (W) d. Dominic Ebert-Daniel Gonzalez 6-4, 6-3.

High school girls lacrosse

Nonleague

AT CARDINAL NEWMAN

Cardinal Newman 11, Sir Francis Drake 10

Cardinal Newman goals: Lindsay Bevilacqua 3, Madi Williams 2, Ella Holland 2, Kristen Dell’Era 2, Flor Castaneda, Taiten Kolpin. Assists: Ella Holland, Isabella Brunner.

Wednesday's schedule

COLLEGE SOFTBALL

Nonconference

Dominican at Sonoma State, 1 p.m. (DH)

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

CIF NorCal Playoffs

First Round

Division VI

Fall River at Laytonville, 7 p.m.

Calistoga at Valley Christian, 7 p.m.

Credo at Forest Lake Christian, 7 p.m.

Tomales at Redding Christian, 7 p.m.

HIGH SCHOOL BASEBALL

Oak Ridge at Cardinal Newman, 3:30 p.m.

Analy vs. Novato, 3 p.m.