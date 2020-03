Local prep and college scores and schedule

Thursday's results:

JC baseball

Big 8 Conference

AT SANTA ROSA JC

Sacramento City 000 001 000 — 1 4 1

Santa Rosa JC 030 004 00x — 7 10 0

WP: Noah Rennard; LP: Ryan Costeiu

Santa Rosa JC: Joey Kramer 3x5, HR, run, RBI; Joe Lampe 2x4, run, 2 RBI; Logan Douglas 2x4, RBI; Hayden Klemenok 1x2, run; Dom Riggio 1x2, 2 runs;

Records: Sacramento City 15-3, 3-2; Santa Rosa JC 16-2, 3-2.

Next: 1 p.m. Saturday at Sacramento City

High school girls soccer

CIF NorCal Playoffs

Semifinals

Division II

AT MONTGOMERY

Christian Brothers 0 1 — 1

Montgomery 1 1 — 2

Montgomery goals: Paola Gomez, Abria Brooker. Assists: Boston Girman, Janae Schwan.

High school badminton

NBL-Oak

AT MARIA CARRILLO

Maria Carrillo 13, Montgomery 2

Boys Singles: Domenick Wuu (MC) d. Antonio Molteni 21-19, 21-14.

Girls Singles: Vivian Chen (MC) d. Sophia Thompson 21-8, 21-6.

Boys Doubles: Maverick Rhodes-Dominic Berlo (MC) d. Antonio Molteni-Andrew Huynh 15-21, 21-9, 22-20.

Girls Doubles: Vivian Chen-Kat Rogacheva (MC) d. Joyce Kabigting-Melissa Clark 21-8, 21-10.

Mixed Doubles: Drake Wang-Nadine Cuneo (MC) d. Dario Emod-Julia DiCicco 21-7, 21-3.

Records: Montgomery 0-1; Maria Carrillo 1-0

JV: Montgomery 5, Maria Carrillo 4

High school boys golf

Nonleague

AT WINDSOR

Par 36

Windsor 221, Santa Rosa 235

Santa Rosa; Max Taylor 41, Max Townsend 45, Jonah Musson 48, Colin Sullivan 49, Lucas Shimetz 52.

Windsor;- Will Hoff 41, Jackson Calegari 42,

JJ Scott 45, Mason Tomasek 45, Isa Mendoza 48.

AT NORTHWOOD GC

El Molino 231,. Kelseyville 264

Kelseyville: Cory Holt 48, Sarah Parlee 55, Cory Horning 59, Lalo Sepulveda 46, Gordo Ambriz 56.

El Molino: Callum Brown 44,Trenton Rivas 48, Noah Kenny 47, Trever Rivas 41, Duane Cramphorn 51.

High school boys lacrosse

Nonleague

AT WINDSOR

Windsor 19, Terra Linda 8

Windsor goals: Scout Gugel 8, Lucas Payne 3, Jaden Ruybalid 3, Lucas Folwer 2, Jayk Oberkirch 2, Dustin Smith.

Windsor assists: Gugel 2, Payne, Folwer, Oberkirch 2, Smith.

High school softball

Nonleague

AT ST. VINCENT

Clear Lake 000 000 2 — 2 4 2

St. Vincent 300 220 x — 7 9 0

WP: Sophia Skubic (9K); LP: S. McIntire

Clear Lake: McKnight 1x3, 2B, RBI; Boatright 1x1, 2B.

St. Vincent: Olivia Badaglia 3x3, 2B, R, 2 RBI; Alyssa Smith 2x3, R; Katarina Cespedes 2x3, 2R; Alessandra Ditizio 1x2, 2B, R, RBI; Maddy Delamontanya 1x3, RBI.

AT SEBASTOPOL

Tamalpais 000 000 — 0 4 1

Analy 001 154 — 11 14 1

WP: O. Francheschi; LP: O. Page

Tamalpais: K. Steller 1x2; K. Avvilla 1x3; I. Meagher 1x3; S. Piombo 1x3, 2B.

Analy: C. Courts 3x3, 2B, 3 RBI; C. Hadrich 2x2, RBI; O. Francheschi 1x4, 2B, RBI; C. Cordoza 1x3, 2B; L. Hoffman 1x3, 3 RBI; A. O’Campo 2x4, RBI; E. Bowen 2x4, RBI.

AT SONOMA

San Marin 001 000 6 — 7 9 3

Sonoma Valley 002 222 1 — 7 6 1

Sonoma pitching: Kennedy Midgley 7K

Sonoma hitting: Abby Alcayaga 2x4, HR, 2 RBI; Kaliyah Hensic 1x4, HR, 2 RBI; Kennedy Midgley 1x2, 2 BB; Ally Alcayaga, BB; Jordyn Chiotti, RBI; Grace Kiser, 2 BB; Andee Plaskett 1x3; Taylor Owens 1x3.

AT SANTA ROSA

Montgomery 900 17 — 17

Santa Rosa 200 20 — 4

WP: Bella Pena (5 IP, 7H, 4K) LP: Crabb

Montgomery: Olivia Mitchell 2x3, 2B; Rylie Omara 2x3; Nicole Salada 2x3; Jenna Kelley, 3B.

High school boys tennis

NBL-Oak

AT HEALDSBURG

Maria Carrillo 6, Healdsburg 1

Singles: Vikram Johnson (H) d. Pranav Thyagarajan 6-1, 6-4; Chris Leung (MC) d. Nikhil Bansal 6-3, 6-2; Kyle Lee (MC) d. Geddy Frey 6-1, 6-0; Kendle Lee (MC) d. Levi Frey 6-0, 6-0.

Doubles: Taro Zingg-Blake Thomasson (MC) d. Avery Billman-Phil Helfrick 6-1, 6-0; Satura Cyr-Jayden Nguyen (MC) d. Aidan Whitlock-Luca Lumetta 6-1, 6-2; Ian Olliffe-Jackson Dorr (MC) d. Logan Lumetta-Alex Dominguez 6-2, 6-4.

Record: Maria Carillo 4-2; Healdsburg 1-2

VVAL

AT CASA GRANDE

Casa Grande 4, Sonoma Valley 3

Singles: Carlos Rubio (SV) d. Justin Marion 6-1, 6-2; Andy Mokski (CG) d. Sky Staes 6-4, 6-4; Paul Serafimescu (CG) d. Lucas Llodia 3-6, 6-2, (11-9); Julian Hewitt (SV) d. Walter Stearns 6-2, 6-3,

Doubles: Reed Hewitt-Dominik Garcia (SV) d. Matthew Woody-Andrew Prasetya 6-2, 6-2; Eric Bendzick-Owen Davis (CG) d. Jack Turner-Mason Cox 6-1, 6-4; Zenas Zhu-Shota Ruo (CG) d. Sean Tomany-Nico Cantazaro 6-4, 6-2.

Record: Casa Grande 1-0

Friday's schedule:

COLLEGE TRACK AND FIELD

Sonoma State women at Kim Duyst Invitational, Turlock

MEN’S COLLEGE TENNIS

Concordia-Irvine at Sonoma State, 9:30 a.m.

COLLEGE SWIMMING

Santa Rosa JC vs. Los Positas and Sierra, at Livermore, 10 a.m.

COLLEGE BASEBALL

CCAA

Cal State Dominguez Hills at Sonoma State, 11 a.m. (DH)

COLLEGE SOFTBALL

CCAA

Cal State Monterey Bay at Sonoma State, Noon (DH)

WOMEN’S COLLEGE WATER POLO

Convergence Tournament

At Claremont

Sonoma State vs. La Verne, TBD

Sonoma State vs. Claremont Mudd Scripps, TBD

WOMEN’S COLLEGE TENNIS

Concordia-Irvine at Sonoma State, 1 p.m.

COLLEGE BASEBALL

CCAA

Cal State Dominguez Hills at Sonoma State, 2 p.m.

HIGH SCHOOL BASEBALL

Marin Catholic at Maria Carrillo, 3:30 p.m.

Windsor at Rancho Cotate, 3:30 p.m.

Ukiah at Sonoma Valley, 7 p.m.