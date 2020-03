Local prep and college scores and schedule

High school softball

Nonleague

AT NAPA

Windsor 12(11) 31 — 18 13 1

Napa 200 02 — 4 5 3

WP: Nalani Silva

Windsor: Savanna Cordova 4x5, HR.

Monday’s Result

AT WINDSOR

Windsor 005 000 00 — 5 8 1

Sonoma Valley 101 021 01 — 6 12 3

WP: Jordyn Chiotti; LP: Savannna Cordova

Sonoma Valley: Kaliyah Hensic 1x3, 2 RBI, BB; Kennedy Midgley 1x3, BB; Abby Alcayaga 3x3, RBI, BB; Ally Alcayaga 2x3, RBI; Jordyn Chiotti 2x4, 2B, 2 RBI; Ellie Quackenbush 1x2.

Windsor: Averie Gehrett 1x4; Riley Zwetsloot, BB; Grace Hernandez, RBI; Kelly Tagnolli 1x3, RBI, BB; Kasandra Jaramillo 1x4, 2 RBI; Nataleigh Johnson 3x4, 2 2B; Jennifer Doherty 1x3.

Saturday’s Results

AT SONOMA

Cardinal Newman 000 020 10 — 3 12 1

Sonoma Valley 001 000 21 — 4 6 1

WP: Kennedy Midgley; LP: Paytin Salfi

Cardinal Newman: Paytin Salfi 2x5, 2 2B; Laci Cavallo 1x4, 2B, RBI, BB; Erin Schnabel 1x1, 3 BB; Annalise Talafill 2x4, RBI; Tara Bowman 2x4, 2B, RBI; Varoline Courier 1x4; Tori Leighton 1x4; Sarah Khoury 1x3; Ruby Joseph 1x1.

Sonoma Valley: Kennedy Midgley 3x4, 2 RBI; Ally Alcayaga 1x3; Jordyn Chiotti 1x3, HR, 2 RBI; Kaliyah Hensic, 2 BB; Andee Plaskett, BB; Taylor Owens 1x2.

Notable: Sonoma starter Jordyn Chiotti threw 6 strong innings (5K, 2 BB) and tied the game in the bottom of the 7th with a two-out home run.

High school boys tennis

NBL-Oak

AT WINDSOR

Windsor 5, El Molino 2

Singles: Devin Albini (W) d. Joey Bull 6-0, 6-3; Dorian Cabalo (W) d. Ryan Palmer 6-0, 6-2; Matthew Celli (W) d. Luca Pinetti 6-1, 6-0; Gabe Smith (W) d. Luca Haron 4-6, 6-4, 10-6; Dante Mendoza (W) d. LJ Gambol 6-0, 6-2.

Doubles: Yoshi Martinez-Luis Gonzalez (EM) d. Gavin McFadden-Will Coolidge 6-3, 6-1; Arriaga Garrett Kinderman-Liam Entrikene (EM) d. Phillip Kwamme-Angelo Arriaga 3-6, 7-5, 10-6.

AT MARIA CARRILLO

Maria Carrillo 7, Santa Rosa 0

Singles: Lakshman Sundaram (MC) d. Blake Grudzien 6-2, 7-5; Chris Leung (MC) d. Corbin Green 6-2, 6-0; Kyle Lee (MC) d. Christian Garey 6-1, 6-3; Kendle Lee (MC) d. Ben Curtin 6-2, 6-2

Doubles: Taro Zingg-Blake Moeller (MC) d. Russell Franklin-Jack Harrison-Russell Franklin 6-2, 6-3; Ian Olliffe-Connor Chang (MC) d. Matias Fullerton-Remington Hack 6-1, 6-2; Jackson Dorr-Oliver Thomasson (MC) d. Corey Gong-Sam Goldberg 6-3, 7-6 (7-3)

Record: Maria Carrillo 5-2

AT CARDINAL NEWMAN

Cardinal Newman 7, Elsie Allen 0

Singles: Paul Munsell (CN) d. Clayton Owens 6-0, 6-0; Nolan Postal (CN) d. Daniel Rodriguez 6-0, 6-0; Charlie Oandason (CN) d. Billy Seng 6-1, 6-1; Quinn Zakasky (CN) d. Sidney Stevens 6-3, 6-1.

Doubles: Elsie Allen defaulted all 3 matches.

Record: Cardinal Newman 7-4

AT SEBASTOPOL

Analy 4, Healdsburg 3

Singles: Nick Kraemer (A) d. Vikram Johnson 7-6 (6), 3-6, 6-2; Steven Doody (A) d. Nikhil Bansal 6-2, 5-7, 7-5: Henry Baggett (A) d. Geddy Frey 6-7 (8), 6-2, 6-3; Leo Galbraith (A) d. Levi Frey 6-0, 6-2.

Doubles: Aidan Whitlock-Luca Lumetta (H) d. Quinn Adair-Lucas Morris 7-6 (1), 6-3; Avery Billman-Phil Helfrick (H) d. Clayton Christensen-Artur Dos Santos 3-6, 6-3, 10-5; Logan Lumetta-Alex Dominquez (H) d. Tyler Whitehorn-Liam Kelly 6-1, 6-3.

Record: Analy 4-0

Wednesday's schedule:

HIGH SCHOOL BASEBALL

Cardinal Newman at Rancho Cotate, 4 p.m.

HIGH SCHOOL SWIMMING

NBL-Oak

Ukiah at Santa Rosa (Ridgway), 4 p.m.

VVAL

Sonoma Valley at American Canyon, 4 p.m.

Petaluma at Casa grande, 4 p.m.

HIGH SCHOOL TRACK AND FIELD

VVAL

American Canyon, Justin-Siena at Casa Grande, 3 p.m.

Petaluma at Napa, 3 p.m.

Sonoma Valley bat Vintage, 3 p.m.