All-League soccer selections for 2020

Noemi Monroy, Junior, Montgomery

Marije Rechin, Sophomore, Cardinal Newman

Olivia Rubin, Senior, Sonoma Academy

Jordyn Van Camp, Junior, Ukiah

Kaila Watkins, Junior, Montgomery

Izzy Wright, Sophomore, Cardinal Newman

HONORABLE MENTION

Natalie Barr, Junior, Montgomery

Samantha Fenske, Freshman, Cardinal Newman

Isabella Galbraith, Junior, Analy

Olivia Hohnstein, Sophomore, Windsor

Sophie Huff, Junior, Ukiah

Amaya Quintana, Freshman, Sonoma Academy

Morgan Taylor, Junior, Maria Carrillo

NORTH BAY LEAGUE-REDWOOD DIVISION

Most Valuable Offensive Player

Yazmin Garcia, Junior, Rancho Cotate

Chelsea Juarez-Flores, Junior, Santa Rosa

Most Valuable Defensive Player

Sofie Doig, Senior, Santa Rosa

Kiara Garcia-Lopez, Junior, El Molino

FIRST TEAM

Fiona Affronti, Junior, Healdsburg

Natalie Alberigi, Senior, El Molino

Sophia Anderson, Junior, Santa Rosa

Alondra Hernandez, Senior, Piner

Harmony James, Freshman, Santa Rosa

Caitlin Lopes, Senior, Rancho Cotate

Jenna Lopez, Senior, Santa Rosa

Kaila Misi, Junior, Rancho Cotate

Emily Nunez, Senior, Piner

Viola Santana, Freshman, Healdsburg

Payton Tamayo, Senior, El Molino

Alesi Vandranwale, Sophomore, Rancho Cotate

Avery West, Junior, Santa Rosa

SECOND TEAM

Marisol Avalos, Junior, Piner

Eliana Bruce, Junior, Santa Rosa

Claire Conard, Junior, Healdsburg

Skylar Hendry, Sophomore, Rancho Cotate

Daniella Henriquez, Senior, Rancho Cotate

Lucy Mathiessen, Sophomore, Santa Rosa

Nina Mencarini, Sophomore, Rancho Cotate

Siena Montiel, Sophomore, El Molino

Emily Rosillo, Junior, Healdsburg

Cielo Sanchez, Sophomore, Santa Rosa

Jocelyn Sanchez, Junior, Piner

Sammy Smelzer, Sophomore, Santa Rosa

Carma Wilson, Junior, El Molino

HONORABLE MENTION

Santia Depaola, Freshman, El Molino

Ava Hernandez-Rosillo, Senior, Healdsburg

Jocelyn Membruilla, Senior, Piner

Delia Rantissi, Sophomore, Rancho Cotate

Jessica Tran, Sophomore, Santa Rosa

NOTE: Teams for the Vine Valley Athletic League will be published at a later date.